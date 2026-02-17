Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 17 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Zappi, slitta l’Appello ai 13 mesi di inibizione© ANSA

Zappi, slitta l’Appello ai 13 mesi di inibizione

Rinviata, ma solo di 24 ore, l’udienza: ci sarà il 19 febbraio
Edmondo Pinna
Rinviata di 24 ore alla Corte di Appello della Figc, come richiesto dal pool difensivo del presidente (inibito) AIA Zappi, composto da tre elementi (gli avvocati Santoro, Sterratino e Sperduti), tutti «impossibilitati» a presenziare all’udienza prima fissata per il 18. Zappi (già 10 mesi di squalifica) ricorre contro i 13 mesi inflitti dal TFN (con 12 mesi e un giorno non si possono ricoprire incarichi federali). La Procura ha chiesto la conferma della condanna. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

