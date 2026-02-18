Corriere dello Sport.it
giovedì 19 febbraio 2026
Allegri e Fabregas, nervi tesi fuori dalla sala stampa. Volano parole grosse: "Sei un bambino e un cog***" 

Allegri e Fabregas, nervi tesi fuori dalla sala stampa. Volano parole grosse: "Sei un bambino e un cog***" 

Scintille nell'infuocato post Milan-Como: il tecnico rossonero incrocia il collega prima della conferenza stampa e parte uno scambio acceso di battute
1 min

Nervi tesi, anzi tesissimi dopo Milan-Como. La partita è finita da poco e in campo (anzi a bordo campo) Allegri e Fabregas hanno dato vita ad uno spettacolo nello spettacolo con Max che ha finito anzitempo la gara per un cartellino rosso rimediato dopo uno screzio avvenuto nella seconda parte del match proprio con la panchina del Como. 

Allegri dopo la partita si è soffermato sull'episodio: "Credo che ci sia stato un fallo, dove, se non sbaglio, Saelemaekers stava ripartendo ed è stato tirato da uno della panchina, credo sia stato proprio Fabregas. Si è scusato? Va bene, ho capito. Allora se la prossima volta parte uno lungo la linea, gli faccio una scivolata ed entro anch’io per fermarlo".

La frase di Allegri rivolta a Fabregas fuori dalla sala stampa

La tensione con Fabregas è poi aumentata appena fuori in sala stampa: i due tecnici si sono incrociati e sono volate parole grosse con il tecnico rossonero che ha puntato il dito contro lo il collega spagnolo del Como: "Sei un cog***, sei un bambino che ha appena iniziato a fare l'allenatore". È questa la frase che secondo alcuni giornalisti presenti avrebbe rivolto Max a Fabregas. Una serata piuttosto caliente.

