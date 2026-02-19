Corriere dello Sport.it
giovedì 19 febbraio 2026
Juve-Como, l'arbitro sarà Doveri: il ruolo che aveva nel disastro di San Siro Bastoni-Kalulu

L'Aia ha reso noti gli arbitri assegnati alle 10 gare valide per la ventiseiesima giornata del massimo campionato italiano: ecco tutte le scelte
Concluso il capitolo 25ª giornata con la gara posticipata tra Milan e Como, l'Aia ha reso noti i dirigenti di gara, con assistenti, Var e Avar ch si occuperanno delle 10 gare valide per il 26° turno della Serie A. La giornata si apre venerdì 20 febbraio con l'anticipo Sassuolo-Hellas Verona delle 20:45 e si conclude martedì 23 febbraio con due posticipi, Fiornetina-Pisa alle 18:30 e Bologna-Udinese delle 20:45. Ecco tutte le designazioni.

26ª di Serie A: scelti gli arbitri

Sassuolo-Hellas Verona delle 20:45 di venerdì è stata affidata a Marinelli, con Mazzoleni al Var. La giornata di sabato 21 febbraio si apre con Juventus-Como in programma alle 15:00, affidata a Doveri (quarto uomo in Inter-Juve), mentre Lecce-Inter delle 18:00 spetta a Manganiello, mentre,Rapuano è stato scelto per la gara delle 20:45 tra Cagliarei e Lazio. Il match di domenica 22 alle 12:30 tra Genoa e Torino spetta a Guida, con Maresca al Var. Atalanta-Napoli delle 15:00 la arbitra il fischietto della sezione di Padova, Chiffi. Piccinini arbitra la gara delle 18:00 tra Milan e Parma, mentre Roma-Cremonese alle 20:45 è stata designata per Di Bello di Brindisi. Lunedì in programma due posticipi, prima il derby toscano, nonché sfida salvezza: Fiorentina.Pisa alle 18:30, affidato a Mariani, poi chiude Marcenaro con Bologna-Udinese alle 20:45.

 

 

