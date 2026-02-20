Kalulu, respinta la richiesta di grazia: i motivi della decisione della Figc

La Figc ha respinto la richiesta di grazia per Kalulu. Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha respinto la richiesta di 'grazia' sportiva per il giocatore, avanzata dalla Juve dopo l'espulsione nella partita con l'Inter e la squalifica per una giornata. La decisione del no è stata comunicata da poco al club bianconero. Il motivo? La decisione dell'arbitro sul rosso a Kalulu è inerente a un fatto di campo semplice e non, come nel caso di Lukalu, determinato da elementi esterni. In quel caso furono i gravi insulti razzisti ricevuti dal pubblico.