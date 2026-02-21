Dove vedere Juve-Como in tv? Dazn o Sky, orario
Dopo la batosta subita contro il Galatasaray in Champions League, la Juventus di Spalletti ospita il Como di Fabregas nel match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A.
Juve-Como, l'orario
Juve-Como si disputerà oggi, sabato 21 gennaio, alle ore 15 all'Allianz Stadium di Torino.
Dove vedere Juve-Como in diretta tv
Juve-Como sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Juve-Como, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Juve-Como in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
JUVE (4-3-2-1): Di Gregorio; McKennie, Gatti, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti
A disposizione: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 32 Cabal, 17 Adzic, 21 Miretti, 13 Boga, 7 Conceiçao, 11 Zhegrova.
Indisponibili: Vlahovic, Milik, Holm, David, Bremer
Squalificati: Kalulu
Diffidati: Locatelli, McKennie
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Baturina, J. Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas
A disposizione: 22 Vigorito, 44 Cavlina, 77 Van der Brempt, 18 Moreno, 34 Diego Carlos, 6 Caqueret, 8 Sergi Roberto, 15 Lahdo, 19 Kuhn, 42 Addai, 7 Morata
Indisponibili: Diao, Goldaniga.
Squalificati: Nico Paz. Diffidati: –
