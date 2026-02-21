Dove vedere Juve-Como in tv? Dazn o Sky, orario

Juve-Como, l'orario

Juve-Como si disputerà oggi, sabato 21 gennaio, alle ore 15 all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Como in diretta tv

Juve-Como sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Juve-Como, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Juve-Como in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.