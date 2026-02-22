Moviola Cagliari-Lazio, Rapuano dà rigore e rosso e poi ci ripensa: la spiegazione

Per un istante anche Rapuano ha indicato il dischetto del rigore dopo il fallo di Mina al 40' del secondo tempo. Il punto di contatto con la gamba di Noslin, però, era leggermente fuori area e infatti l'arbitro ha poi assegnato calcio di punizione per la Lazio (con la grande occasione per Cataldi), ammonendo il difensore del Cagliari, che essendo già ammonito è stato espulso. Giusta la decisione per SPA.

Cartellini

A livello disciplinare l'arbitro ha cominciato la partita con un errore: al 2' del primo tempo ha fischia il fallo di Dossena su Isaksen, ma è mancato il cartellino giallo perché è stata interrotta una promettente azione d'attacco (SPA). Rapuano, però, dopo qualche altro minuto di incertezza si è rimesso in carreggiata estraendo due ammonizioni, entrambe corrette. La prima, al 25', proprio a Mina per un fallo su Maldini, e l'altra al 46' a Pellegrini per aver interrotto la ripartenza di Palestra. Corretti anche i provvedimenti della ripresa per Ze Pedro e per Provstgaard.

Fuorigioco

Al 23' del secondo tempo l'arbitro ha annullato la rete di Palestra, in posizione di fuorigioco, confermata successivamente dal VAR.

VAR: Maggioni 6

Deve solo certificare il fuorigioco di Palestra e che il fallo di Mina sia stato commesso fuori dall'area di rigore del Cagliari.