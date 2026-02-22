Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 22 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Moviola Cagliari-Lazio, Rapuano dà rigore e rosso e poi ci ripensa: la spiegazione© Getty Images

Moviola Cagliari-Lazio, Rapuano dà rigore e rosso e poi ci ripensa: la spiegazione

L'analisi degli episodi arbitrali della partita finita 0-0 tra rossoblù e biancocelesti
Dario Cervellati
2 min
TagsMoviolaCagliari-Lazio

Rapuano: voto 6

Per un istante anche Rapuano ha indicato il dischetto del rigore dopo il fallo di Mina al 40' del secondo tempo. Il punto di contatto con la gamba di Noslin, però, era leggermente fuori area e infatti l'arbitro ha poi assegnato calcio di punizione per la Lazio (con la grande occasione per Cataldi), ammonendo il difensore del Cagliari, che essendo già ammonito è stato espulso. Giusta la decisione per SPA.

Cartellini

A livello disciplinare l'arbitro ha cominciato la partita con un errore: al 2' del primo tempo ha fischia il fallo di Dossena su Isaksen, ma è mancato il cartellino giallo perché è stata interrotta una promettente azione d'attacco (SPA). Rapuano, però, dopo qualche altro minuto di incertezza si è rimesso in carreggiata estraendo due ammonizioni, entrambe corrette. La prima, al 25', proprio a Mina per un fallo su Maldini, e l'altra al 46' a Pellegrini per aver interrotto la ripartenza di Palestra. Corretti anche i provvedimenti della ripresa per Ze Pedro e per Provstgaard.

Fuorigioco

Al 23' del secondo tempo l'arbitro ha annullato la rete di Palestra, in posizione di fuorigioco, confermata successivamente dal VAR.

VAR: Maggioni 6

Deve solo certificare il fuorigioco di Palestra e che il fallo di Mina sia stato commesso fuori dall'area di rigore del Cagliari.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Sarri: "Stagione maledetta"Cagliari-Lazio 0-0

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS