Corriere dello Sport.it
domenica 22 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Milan-Parma in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida allo stadio San Siro, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A: le probabili formazioni di Allegri e Cuesta
TagsMilanparmaSerie A

Milan-Parma mette in palio punti pesanti nei giochi per le prime posizioni e nella corsa salvezza. I rossoneri di Allegri, squalificato per l'occasione e sostituito in panchina da Landucci, devono tornare a vincere dopo il pari con il Como, per difendere il secondo posto e riportarsi a -7 dall'Inter. I gialloblù di Cuesta, reduci da due vittorie di fila, vanno a caccia di un risultato positivo per tenere a debita distanza il terzultimo posto.

Milan-Parma, l'orario

Milan-Parma è in programma oggi, domenica 22 febbraio, alle ore 18, allo stadio San Siro di Milano.

Dove vedere Milan-Parma in diretta tv

Milan-Parma sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Come detto, Milan-Parma sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

Milan-Parma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZNSky Go NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Milan-Parma anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili scelte di Allegri e Cuesta

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leão. A diposizione: Terracciano, Torriani, Pavlovic, Odogu, Estupinan, Athekame, Jashari, Ricci, Fofana, Nkunku, Fullkrug. Allenatore: Allegri squalificato (in panchina Landucci).

Indisponibili: Gimenez.

Squalificati: Allegri (all.).

Diffidati: Athekame, Fofana, Rabiot.

PARMA (3-5-2): Corvo; Delprato, Troilo, Valenti; Birtischgi, Bernabé, Keita, Sørensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. A disposizione: Rinaldi, Casentini, A. Carboni, Drobnic, Mena Martinez Ordonez, Nicolussi Caviglia, Estevez, Oristanio, Cremaschi, Elphege, Ondrejka. Allenatore: Cuesta. 

Indisponibili: Frigan, Ndyaie, Suzuki, Almqvist.

Squalificati: Circati.

Diffidati: Delprato, Britschgi, Nicolussi Caviglia, Valenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Milan-Parma mette in palio punti pesanti nei giochi per le prime posizioni e nella corsa salvezza. I rossoneri di Allegri, squalificato per l'occasione e sostituito in panchina da Landucci, devono tornare a vincere dopo il pari con il Como, per difendere il secondo posto e riportarsi a -7 dall'Inter. I gialloblù di Cuesta, reduci da due vittorie di fila, vanno a caccia di un risultato positivo per tenere a debita distanza il terzultimo posto.

Milan-Parma, l'orario

Milan-Parma è in programma oggi, domenica 22 febbraio, alle ore 18, allo stadio San Siro di Milano.

Dove vedere Milan-Parma in diretta tv

Milan-Parma sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Come detto, Milan-Parma sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

Milan-Parma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZNSky Go NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Milan-Parma anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, risultati e calendarioSerie A, la classifica
1
Dove vedere Milan-Parma in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili scelte di Allegri e Cuesta

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS