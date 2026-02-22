Dove vedere Milan-Parma in tv? Dazn o Sky, orario

Milan-Parma mette in palio punti pesanti nei giochi per le prime posizioni e nella corsa salvezza. I rossoneri di Allegri , squalificato per l'occasione e sostituito in panchina da Landucci , devono tornare a vincere dopo il pari con il Como, per difendere il secondo posto e riportarsi a -7 dall'Inter. I gialloblù di Cuesta , reduci da due vittorie di fila, vanno a caccia di un risultato positivo per tenere a debita distanza il terzultimo posto.

Milan-Parma, l'orario

Milan-Parma è in programma oggi, domenica 22 febbraio, alle ore 18, allo stadio San Siro di Milano.

Dove vedere Milan-Parma in diretta tv

Milan-Parma sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Come detto, Milan-Parma sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

Milan-Parma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Milan-Parma anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.