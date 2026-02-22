Dove vedere Roma-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario
Roma-Cremonese, chiuderà la domenica della ventiseiesima giornata di Serie A. I giallorossi di Gasperini hanno l'opportunità di consolidare il quarto posto volando a +4 sulla Juve, sconfitta all'Allianz Stadium dal Como. I grigiorossi di Nicola devono muovere la classifica per scongiurare il rischio di essere risucchiati definitivamente nella lotta per non retrocedere.
Roma-Cremonese, l'orario
Roma-Cremonese è in programma oggi, domenica 22 febbraio, alle ore 20:45, allo stadio Olimpico di Roma.
Dove vedere Roma-Cremonese in diretta tv
Roma-Cremonese sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Roma-Cremonese, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Roma-Cremonese anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le possibili scelte di Gasperini e Nicola
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Koné, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. A disposizione: Gollini, De Marzi, Rensch, Angeliño, Tsimikas, Ziolkowski, Ghilardi, El Aynaoui, Pisilli, Venturino, Arena, Vaz. Allenatore: Gasperini.
Indisponibili: El Shaarawy, Dybala, Soulé, Dovbyk, Ferguson.
Squalificati: -.
Diffidati: Wesley, N’Dicka, Mancini.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Luperto, Folino; Zerbin, Payero, Maleh, Thorsby, Barbieri; Bonazzoli, Vardy. A disposizione: Silvestri, Nava, Bianchetti, Ceccherini, Pavesi, Faye, Pezzella, Vandeputte, Grassi, Bondo, Djuric, Sanabria. Allenatore: Nicola.
Indisponibili: Baschirotto, Collocolo, Floriani M., Moumbagna.
Squalificati: -.
