Genoa-Torino 3-0: De Rossi ritrova il successo, Baroni scivola verso la zona calda

GENOVA - Il Genoa di De Rossi batte 3-0 il Torino , ritrova il successo (dopo un pareggio e 2 ko nelle ultime 3 partite) e raccoglie punti preziosi nella corsa salvezza, agganciando proprio i granata a quota 27. Il lunch match domenicale della 26ª giornata premia il Grifone e accentua la crisi di un Toro , confuso e pasticcione, che continua a scivolare verso la zona retrocessione. La posizione del tecnico Baroni non è più così sicura: dopo Natale i granata (che oggi hanno registrato la prima espulsione stagionale, rimediata da Ilkhan a fine primo tempo) hanno raccolto 2 vittorie, un pareggio e 7 sconfitte in campionato.

Genoa-Torino 3-0, tabellino e statistiche

Gol di Norton-Cuffy ed Ekuban

De Rossi si affida all'ex romanista Baldanzi sulla trequarti e preferisce Ekuban a Vitinha come partner di Colombo. Ellertsson vince il ballottaggio con Martin sulla destra. Nel Torino di Baroni sono cinque i volti nuovi rispetto alla gara persa con il Bologna: esordio per Ebosse, a sinistra torna Obrador con Lazaro a destra, Ilkhan è regia mentre Kulenovic è schierato al fianco di Simeone. Nel primo tempo il Genoa mette al sicuro il risultato, concretizzando una grande mole di possesso palla già al 23', con il gol del vantaggio: incursione di Ekuban e diagonale respinto da Paleari, Norton-Cuffy si avventa sulla sfera con il piatto destro e realizza, approfittando della dormita di Lazaro. Al 33' Vasquez manca il raddoppio, che invece si concretizza al 40', con azione quasi in fotocopia rispetto al primo gol: galoppata da metà campo di Baldanzi, sinistro a rete, Paleari respinge in tuffo ed Ekuban infila il 2-0. Due minuti più tardi il Toro chiede un rigore per un tocco di braccio dello stesso ghanese del Genoa: l'arbitro Guida dice che è tutto regolare perché l'arto sarebbe attaccato al corpo, il Var Maresca gli dà ragione, ma qualche dubbio resta. Lo scenario per la squadra di Baroni diventa nero al secondo minuto di recupero della prima frazione, quando Ilkhan si fa espellere per un'entrata pericolosa sulla caviglia di Colombo. Si va al riposo con il Genoa in vantaggio di due gol e un uomo.

Serie A, la classifica

Toro peggior difesa della Serie A

Il Grifone inizia la ripresa un po' troppo rilassato e il Torino, ispirato dalle giocate di Vlasic, crea svariate occasioni da gol: al 54' un potente diagonale rasoterra di Gineitis finisce fuori di pochissimo, poi Prati e soprattutto Zapata, entrato al posto di Kulenovic, mancano il bersaglio. Il colombiano batte a rete tutto solo, ma la sua conclusione è troppo debole: il portiere olandese Bijlow smorza la traiettoria e un suo compagno di squadra calcia via. I cambi però danno ragione a De Rossi: all'83' Pedersen, entrato da pochi secondi nel Torino, regala palla all'altro nuovo entrato Messias, che sigilla la vittoria del Grifone firmando il 3-0. Il risultato non cambia più: sorride il Genoa e trema il Torino, che si conferma la peggiore difesa del campionato con 47 gol incassati in 26 partite. Il prossimo turno prevede trasferte impegnative per entrambe le squadre: il Grifone sarà a San Siro, contro l'Inter, sabato prossimo alle 20.45 mentre il Toro giocherà a Roma, contro la Lazio, domenica alle 18.