Pasalic e Samardzic ribaltano il gol di Beukema, Napoli furioso

BERGAMO - L’ Atalanta sogna e s'avvicina alle zone alte della classifica, il Napoli si mangia le mani e protesta per un risultato sfuggito in modo beffardo dalla New Balance Arena di Bergamo. Avanti con Beukema , la squadra di Conte ottiene un calcio di rigore (poi revocato) e segna anche il raddoppio con Gutierrez , annullato dall'arbitro Chiffi per un contatto molto dubbio tra Hojlund - autore dell’assist - e il bergamasco Hien . Pasalic e Samardzic firmano la rimonta nell’ultima mezz’ora.

Beukema la sblocca, Hojlund protesta

Sistemi di gioco simili per le due squadre: Palladino con Bellanova e Zappacosta sulle fasce, il duo Sulemana-Zalewski alle spalle di Krstovic. Conte opta per Mazzocchi sulla fascia destra con Gutierrez a sinistra. Vergara e Alisson Santos, alla prima da titolare, dietro l’unica punta Hojlund, ex di turno. La gara si sblocca al 18’: l’ex Hojlund guadagna una punizione dal limite (fallo ingenuo di Scalvini), Gutierrez la mette dentro con precisione e Beukema trova il colpo di testa vincente che porta avanti gli azzurri. La reazione bergamasca è immediata ma poco concreta: Pasalic viene murato da un grande intervento difensivo di Juan Jesus, mentre Sulemana è il più attivo dei suoi, impegnando più volte Milinkovic-Savic. Il Napoli prova a gestire ritmo e spazi, affidandosi alle ripartenze. Hojlund prova a firmare il raddoppio con un’azione personale al 32’ (tiro alto) poi al 42’ si procura un rigore dopo un contatto con Hien che però viene cancellato dopo revisione di Chiffi all'on field review. Nel finale di tempo lampo di Alisson Santos (47’): strappo potente sulla fascia, salta due uomini ma calcia troppo debolmente davanti a Carnesecchi. A metà gara azzurri avanti, ma con l’Atalanta viva e pericolosa soprattutto nel finale di primo tempo sulle accelerazioni di Sulemana, sostituito però a inizio ripresa da Samardzic, nel tentativo di dare più qualità alla manovra offensiva.

Il gol annullato e la rimonta bergamasca

Nella ripresa l’Atalanta cambia subito volto, inserendo più qualità tra le linee, mentre il Napoli riparte con un brivido: dopo appena 30 secondi viene annullato dall’arbitro Chiffi il possibile raddoppio di Gutierrez per un presunto fallo in attacco di Hojlund su Hien. Gli azzurri provano comunque a restare alti, ma tra un tiro sbilenco di Lobotka e il sinistro di Vergara che sfiora l’incrocio al 52’, manca la precisione per chiudere la partita. I cambi dei bergamaschi aumentano peso offensivo e presenza in area: al 61’ arriva il pareggio, con Pasalic che svetta di testa su corner battuto da Zalewski. Conte reagisce subito ridisegnando le fasce con Politano e Spinazzola, ma il Napoli fatica a riprendere ritmo e ad accompagnare le ripartenze. La gara scivola su binari più fisici che tecnici. Scamacca impegna Milinkovic-Savic, mentre le sostituzioni spezzano continuamente il gioco e abbassano la squadra azzurra, che perde metri e lucidità nella gestione del pallone. All’81’ arriva infatti il sorpasso: Samardzic trova un gran colpo di testa su cross dalla sinistra di Bernasconi anticipando Olivera e firmando il 2-1. Nel finale Conte si gioca l’ultima carta offensiva inserendo Lukaku, con l’Atalanta che si compatta e difende bassa. Il Napoli prova un assalto generoso ma disordinato, senza riuscire a creare vere occasioni: tanta pressione, zero tiri e risultato che non cambia più fino al triplice fischio. Palladino sogna la rimonta verso le zone alte della classifica. Il Napoli non approfitta della sconfitta della Juventus e non riesce nell’allungo per ottenere un posto alla prossima Champions League.