Dove vedere Bologna-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario

Si chiude allo stadio Dall'Ara la 26esima giornata del campionato di Serie A: le probabili scelte di Italiano e Runjaic
Serie A, Bologna, Udinese

Dopo aver portato a casa l'andata dei playoff di Europa League, il Bologna di Vincenzo Italiano ospita l'Udinese di Kosta Runjaic in occasione del Monday Night della 26esima giornata del campionato di Serie A. Riflettori puntati su Castro ed Orsolini, mentre i friulani dovranno fare ancora a meno di Davis. Occhi su Zaniolo.

Bologna-Udinese, l'orario

Bologna-Udinese andrà in scena oggi, lunedì 23 febbraio, alle ore 20:45 allo stadio "Renato Dall'Ara" di Bologna.

Dove vedere Bologna-Udinese in diretta tv

Bologna-Udinese sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Bologna-Udinese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go, Now e DAZN. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login su pc, smartphone e tablet, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del Monday Night di Serie A in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Italiano e Runjaic

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Heggem, Lucumi, Miranda; Sohm, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano.

A disposizione: 13 Ravaglia, 25 Pessina, 5 Helland, 16 Casale, 20 Zortea, 29 De Silvestri, 41 Vitik, 19 Ferguson, 6 Moro, 21 Odgaard, 10 Bernardeschi, 24 Dallinga, 28 Cambiaghi.

Indisponibili: Lykogiannis, Dominguez. Squalificati: -. Diffidati: Ferguson, Freuler, Cambiaghi.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Buksa. Allenatore: Runjaic.

A disposizione: 1 Nunziante, 93 Padelli, 22 Mlacic, 27 Solet, 20 Arizala, 6 Zarraga, 38 Miller, 24 Piotrowski, 29 Camara, 7 Gueye, 15 Bayo.

Indisponibili: Kamara, Zanoli, Davis. Squalificati: -. Diffidati: Karlstrom e Davis.

 

