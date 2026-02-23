Dove vedere Bologna-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario

Bologna-Udinese, l'orario

Bologna-Udinese andrà in scena oggi, lunedì 23 febbraio, alle ore 20:45 allo stadio "Renato Dall'Ara" di Bologna.

Dove vedere Bologna-Udinese in diretta tv

Bologna-Udinese sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Bologna-Udinese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go, Now e DAZN. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login su pc, smartphone e tablet, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del Monday Night di Serie A in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.