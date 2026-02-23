Corriere dello Sport.it
Dove vedere Fiorentina-Pisa in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sul derby toscano, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A: le probabili formazioni di Vanoli e Hiljemark
Serie AFiorentinaPisa

Torna il derby dell'Arno. La Fiorentina al "Franchi" ospita il Pisa, per una sfida che in Serie A manca da trentacinque anni. Le due formazioni scendono in campo in una gara che mette in palio punti importantissimi per quanto riguarda la salvezza: i viola sono terz'ultimi, mentre i nerazzurri penultimi.

Fiorentina-Pisa, l'orario

Fiorentina-Pisa è in programma oggi, lunedì 23 febbraio, alle ore 18:30, allo stadio "Franchi" di Firenze.

Dove vedere Fiorentina-Pisa in diretta tv

Fiorentina-Pisa sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Fiorentina-Pisa, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Fiorentina-Pisa anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Vanoli e Hiljemark

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Harrison, Ndour, Brescianini, Solomon; Kean. Allenatore: Vanoli. 
A disposizione: Lezzerini, Christensen, Rugani, Fortini, Comuzzo, Kouadio, Gosens, Fabbian, Fazzini, Gudmundsson, Braschi, Piccoli. 
Indisponibili: Lamptey. Squalificati: Mandragora. Diffidati: Dodo, Fagioli, Parisi.  

PISA (3-5-2): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Akinsanmiro, Iling-Junior; Moreo, Durosinmi. Allenatore: Hiljemark. 
A disposizione: Semper, Guizzo, Calabresi, Coppola, Albiol, Hojholt, Marin, Leris, Piccinini, Angori, Cuadrado, Tramoni, Meister, Stojilkovic, Lorran. 
Indisponibili: Scuffet, Denoon e Vural. Squalificati: -. Diffidati: Aebischer.

 

