Dove vedere Fiorentina-Pisa in tv? Dazn o Sky, orario

Fiorentina-Pisa, l'orario

Fiorentina-Pisa è in programma oggi, lunedì 23 febbraio, alle ore 18:30, allo stadio "Franchi" di Firenze.

Dove vedere Fiorentina-Pisa in diretta tv

Fiorentina-Pisa sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Fiorentina-Pisa, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Fiorentina-Pisa anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.