Dove vedere Fiorentina-Pisa in tv? Dazn o Sky, orario
Torna il derby dell'Arno. La Fiorentina al "Franchi" ospita il Pisa, per una sfida che in Serie A manca da trentacinque anni. Le due formazioni scendono in campo in una gara che mette in palio punti importantissimi per quanto riguarda la salvezza: i viola sono terz'ultimi, mentre i nerazzurri penultimi.
Fiorentina-Pisa, l'orario
Fiorentina-Pisa è in programma oggi, lunedì 23 febbraio, alle ore 18:30, allo stadio "Franchi" di Firenze.
Dove vedere Fiorentina-Pisa in diretta tv
Fiorentina-Pisa sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Fiorentina-Pisa, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Fiorentina-Pisa anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Vanoli e Hiljemark
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Harrison, Ndour, Brescianini, Solomon; Kean. Allenatore: Vanoli.
A disposizione: Lezzerini, Christensen, Rugani, Fortini, Comuzzo, Kouadio, Gosens, Fabbian, Fazzini, Gudmundsson, Braschi, Piccoli.
Indisponibili: Lamptey. Squalificati: Mandragora. Diffidati: Dodo, Fagioli, Parisi.
PISA (3-5-2): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Akinsanmiro, Iling-Junior; Moreo, Durosinmi. Allenatore: Hiljemark.
A disposizione: Semper, Guizzo, Calabresi, Coppola, Albiol, Hojholt, Marin, Leris, Piccinini, Angori, Cuadrado, Tramoni, Meister, Stojilkovic, Lorran.
Indisponibili: Scuffet, Denoon e Vural. Squalificati: -. Diffidati: Aebischer.
