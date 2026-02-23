BOLOGNA - Si chiude con il successo di misura del Bologna la 26esima giornata di Serie A . Nel monday night dello Stadio 'Dall'Ara' i rossoblù piegano 1-0 l'Udinese : decisivo il gol di Bernardeschi , su calcio di rigore, al 75'. Un successo importante per Italiano e i suoi che tornano a vincere in campionato tra le mura amiche dopo 105 giorni di digiuno (l'ultima volta il 9 novembre 2025, Bologna-Napoli 2-0 , ndr). Castro e compagni scavalcano così Sassuolo e Lazio e volano all'ottavo posto solitario, a 36 punti. Nulla da fare invece per l' Udinese di Runjaic che incassa la terza sconfitta consecutiva e resta inchiodata all'11° posto a 32, a pari merito con il Parma .

Bologna-Udinese 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

Il Bologna ci prova, l'Udinese perde Solet per infortunio

Prima frazione di gara equilibrata al 'Dall'Ara', dove Runjaic rischia il rientrante Solet in difesa dal 1'. La scelta però non paga: l'ex difensore del Salisburgo deve alzare bianca già al 10' per un problema all'adduttore. Al suo posto, il tecnico tedesco si gioca la carta Bertola. Poco prima l'Udinese aveva provato a impensierire la retroguarda rossoblù prima con Zaniolo (destro respinto da Lucumí al 6') poi con Piotrowski (colpo di testa, all'8', non lontano dallo specchio della porta). E il Bologna? La formazione di Italiano si affaccia dalle parti di Okoye all'11' con Castro ma l'attaccante argentino, sull'ottima verticalizzazione di Freuler, parte in posizione di fuorigioco. I padroni di casa crescono con il passare dei minuti e creano i presupposti per sbloccare la sfida: al 35' ci prova Pobega ma la sua conclusione - centrale - non crea problemi a un attento Okoye che, al 38', neutralizza in due tempi una bordata di Castro, il più ispirato in casa rossoblù.

Bernardeschi regala i tre punti a Italiano

Nel secondo tempo il Bologna preme forte sull'acceleratore e, al 55', va a centimetri dall'1-0: dopo l'occasione non sfruttata da Orsolini a tu per tu con Okoye, la palla rimbalza pericolosamente dentro l'area friuliana. Sulla sfera si avventa Rowe che, a porta vuota, va a colpo sicuro ma deve fare i conti con il provvidenziale salvataggio sulla linea di Zemura. Un minuto dopo Italiano prova a scuotere i suoi con un triplo cambio: dentro Moro, Cambiaghi e Bernardeschi per Pobega, Rowe e un Orsolini sottotono. I rossoblù ci prova ma sono imprecisi nella finalizzazione: al 67' ci prova Miranda ma il mancino dello spagnolo si spegne di poco a lato ma, cinque minuti dopo, ecco l'episodio che cambia la storia della partita: Castro protegge il pallone e subisce il fallo di Karlstrom. Il direttore di gara Marcenaro concede inizialmente il calcio di punizione per i rossoblù ma il contatto tra il centrocampista bianconero e l'attaccante argentino è avvenuto in area di rigore. Dopo un breve check del Var, l'arbitro concede il calcio di rigore al Bologna. Dagli undici metri si presenta Bernardeschi: Okoye da una parte, palla dall'altra. Esplode il Dall'Ara, seconda rete stagionale in A per Federico (la prima l'aveva segnata proprio nel match di andata al 'Bluenergy Stadium'). Il gol segnato galvanizza i padroni di casa che sfiorano il raddoppio all'80' con Miranda ma lo spagnolo, servito da un incontenibile Bernardeschi, non riesce a battere Okoye. L'Udinese però non molla e va vicina al pareggio all'82' con il neoentrato Gueye (Skorupski si rifugia in angolo) e poi con Zaniolo all'84' ma la conclusione dell'ex Roma si spegne sull'esterno della rete. Nel finale i bianconeri spingono alla ricerca del pareggio, ancora una volta con Zaniolo protagonista: Zarraga serve il numero 10 in area ma è provvidenziale l'intervento di Lucumi che agevola l'uscita bassa di Skorupski. Finisce così: Bologna in festa, Udinese ko.