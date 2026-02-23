Corriere dello Sport.it
lunedì 23 febbraio 2026
Come cambia la classifica di Serie A dopo la 26a giornata

Con i posticipi del lunedì si delinea la graduatoria in vista della prossima giornata di campionato: ecco chi sale e chi scende
2 min
Lunedì di Serie A all'inglese con ben due posticipi della 26ª giornata di campionato. La Fiorentina ha battuto 1-0 il Pisa nel derby salvezza delle 18.30, che consente ai gigliati di agganciare in classifica Lecce e Cremonese e tornare a non occupare più da soli il terz'ultimo posto in classifica. A decidere il match toscano è una rete di Kean, che regala a Vanoli terzo successo consecutivo fra campionato e Conference e condanna la squadra di Hiljemark al sempre più vicino ritorno in Serie B. Mentre al Bologna basta Bernardeschi per chiudere la pratica Udinese su rigore al 75' della ripresa (Karlstrom stende Castro in area di rigore con Marcenaro che inizialmente assegna il calcio di punizione, ma poi il Var correggere la decisione). Ad attendere ora i rossoblù, che sfatano il tabù Dall'Ara e tornano alla vittoria casalinga che in campionato mancava dal 9 novembre con il Napoli, ci sarà il ritorno di Europa League di giovedì contro il Brann, mentre per i friulani questo è il terzo ko di fila. Italiano ritrova l'ottavo posto, a quota 36, anche se ormai la qualificazione europea è più che compromessa (l'Atalanta è distante nove punti), Runjaić rimane, invece, undicesimo e confinato nel limbo di metà classifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da non perdere

Kean decide il derby salvezzaZaniolo, sangue dal naso dopo una gomitata

