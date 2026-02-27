Finisce in parità tra Parma e Cagliari: Oristanio risponde alla prodezza di Folorunsho

La 27ª giornata di Serie A si è aperta con il pareggio tra Parma e Cagliari , un risultato che porta a quattro i risultati consecutivi degli emiliani, che si avvicinano a metà classifica, portandosi ad un punto dalla Lazio, mentre per i sardi si tratta del secondo pari consecutivo, che porta comunque la squadra di Pisacane in acque più tranquille, con sei punti di vantaggio sulla zona caldissima della classifica. Menzione d'onore per il vantaggio ospite, una prodezza balistica di Folorunsho .

Caprile salva il Cagliari nel primo tempo

Primo tempo combattuto e incerto al Tardini, con Parma e Cagliari che si sfidano a viso aperto e i sardi in particolare a rendersi pericolosi a più riprese con l'elettrico Kilicsoy, che centra il palo dopo soli due minuti, ma era in fuorigioco, e poi impegna Corvi in una difficile parata. Miracoloso invece il salvataggio di Caprile al 38', sulla conclusione a botta sicura e da distanza ravvicinata da Pellegrino.

Lampo di Folorunsho, pari di Oristanio

Nella ripresa è ancora il Cagliari a partire forte ed è nuovamente Corvi a esibirsi sul tentativo di Esposito. Nulla da fare invece al 68' per il giovane portiere degli emiliani, pizzicato leggermente fuori dai pali da Folorunsho, che dall'estrema destra inventa un vero e proprio eurogol, con un siluro che lascia ammutolito il pubblico del Tardini. Il Parma reagisce rabbiosamente e si riversa in avanti, Caprile è splendido sulla punizione di Bernabé al 66', ma si arrende all'83' al sinistro dell'ex Oristanio, che raccoglie un rimpallo e scarica in porta per il meritato pari dei padroni di casa. Che chiudono in avanti, ma senza trovare il successo in extremis. Si chiude con un punto ciascuno, che muove la classifica ed avvicina entrambe all'obiettivo salvezza.