Gasperini e Spalletti, benedetto chi li inventò

Gasp e Lucio. Due tipi molto interessanti. E così diversi. Chi li ha inventati, quel giorno lì, aveva dormito bene e bevuto meglio. In qualche fumetto della Disney il primo sarebbe Lupo Ezechiele, il lupo cattivo (ci somiglia pure, con quella variante da Ciuffettino che ne fa uno stravagante monello che invecchia solo perché s’imbianca). Non perché sia cattivo, anzi, è un uomo delizioso, che però non fa nulla per sembrare delizioso