Dove vedere Cremonese-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo il pareggio conto il Como e la sconfitta casalinga contro il Parma , il Milan è chiamato a reagire, per tenere aperte delle minime speranze di lotta per lo scudetto e per arrivare con il miglior morale al derby della prossima settimana. La squadra di Allegri è impegnata nella trasferta contro la Cremonese .

Cremonese-Milan, l'orario

Cremonese-Milan andrà in scena oggi, domenica 1 marzo, alle ore 12:30 allo stadio Zini di Cremona.

Dove vedere Cremonese-Milan in diretta tv

Cremonese-Milan sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Cremonese-Milan, dove vederla in streaming

Servizio streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, mentre è accessibile su pc, smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Cremonese-Milan in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.