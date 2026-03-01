Corriere dello Sport.it
Dove vedere Cremonese-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

Dove vedere Cremonese-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

Allegri in trasferta per rispondere all'Inter: tutte le info per seguire la partita in diretta, le probabili formazioni di Nicola e dell'allenatore rossonero
Dopo il pareggio conto il Como e la sconfitta casalinga contro il Parma, il Milan è chiamato a reagire, per tenere aperte delle minime speranze di lotta per lo scudetto e per arrivare con il miglior morale al derby della prossima settimana. La squadra di Allegri è impegnata nella trasferta contro la Cremonese.

Cremonese-Milan, l'orario

Cremonese-Milan andrà in scena oggi, domenica 1 marzo, alle ore 12:30 allo stadio  Zini di Cremona.

Dove vedere Cremonese-Milan in diretta tv

Cremonese-Milan sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Cremonese-Milan, dove vederla in streaming

Servizio streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, mentre è accessibile su pc, smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Cremonese-Milan in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Nicola e Allegri

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Maleh, Thorsby, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. A disposizione: 16 Silvestri, 69 Nava, 23 Ceccherini, 30 Faye, 55 Folino, 7 Zerbin, Floriani M., 32 Payero, 33 Grassi, 38 Bondo, 9 Djuric, 99 Sanabria. Allenatore: Nicola.

Indisponibili: Baschirotto, Collocolo, Moumbagna. Squalificati: -. Diffidati: Bondo, Terracciano, Vardy.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani, 27 Odogu, 2 Estupinan, 24 Athekame, 30 Jashari, 4 Ricci, 18 Nkunku, 9 Fullkrug. Allenatore: Allegri.

Indisponibili: Gimenez, Gabbia, Loftus Cheek. Squalificati: Locatelli. Diffidati: Athekame, Fofana, Rabiot, Saelemaekers.

