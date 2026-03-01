Milan, Pavlovic e Leao salvano Allegri nel finale: Cremonese battuta e Inter a +10

CREMONA - Il Milan riparte dopo il pareggio contro il Como e il ko contro il Parma, ritrovando i tre punti contro la Cremonese . Allo Stadio Giovanni Zini di Cremona i rossoneri di Allegri vincono 2-0 una partita fortemente bloccata e che sembrava chiudersi con un pareggio senza reti. Il Milan trova i due gol decisivi in pieno recupero, prima con Pavlovic di testa e poi con il colpo del ko di Leao . Il Milan sale così a quota 57 punti e si riporta a 10 punti dall'Inter (prima del derby a San Siro), mentre dietro il Napoli è a -4.

Cremonese-Milan 0-2, tabellino e statistiche

Ritmi bassi allo Zini, Audero protagonista

Il Milan si presenta allo Zini di Cremona a caccia di riscatto dopo il ko a sorpresa contro il Parma, chiamato a rispondere alle inseguitrici nella lotta per un posto nella prossima Champions League. Dall'altra parte la Cremonese cerca di risvergliarsi dopo un solo punto conquistato nelle ultime cinque partite. Allegri ripropone la coppia Leao-Pulisic in avanti, anche Nicola risponde con la sua consolidata Bonazzoli-Vardy. L'inizio di partita è a ritmi lenti, con il gioco bloccato che non offre sbocchi per le due squadre. Al 20' ci prova Saelemaekers dal limite ma non riesce ad impensierire Audero, poco dopo è Bonazzoli a rendersi pericoloso su un cross in area ma Maigan non deve neanche intervenire. La migliore occasione del primo tempo arriva al 34', con Leao bravo a scavalcare tutta la difesa grigiorossa, ma che poi si divora il gol a tu per tu con Audero calciando fuori. Nel finale altra chance enorme per il Milan, stavolta con Pulisic che viene lanciato contro Audero, bravo a bloccare il suo tentativo di pallonetto. Ancora il portiere della Cremonese decisivo poco dopo, stendendosi e arrivando sul tiro angolato di Fofana. Il Milan lascia il campo disperato per i miracoli dell'estremo difensore che tengono il punteggio fisso sullo 0-0.

Partita bloccata, Pavlovic e Leao decisivi nel finale

Si riparte senza cambiamenti rispetto alla prima metà: nessuna sostituzione, ritmi ancora bassi, poche emozioni e poche occasioni per entrambe le squadre. Passano venti minuti senza che la situazione si sblocchi, con Nicola e Allegri che scelgono di svoltare la partita con i cambi in attacco: per i padroni di casa entra Djuric, per i rossoneri Fullkrug. Cambia poco però, e la partita resta spenta e bloccata. Al 72' si accende Leao che sfonda in area ma trova ancora una volta la risposta pronta di Audero sul suo tiro. Allegri ci prova poco dopo con Nkunku che prende il posto di uno stanco Pulisic, ma all'80' è la Cremonese a sfiorare il vantaggio con il colpo di testa di Luperto che viene bloccato da Maignan. Qualche minuto dopo è Fullkrug a sfiorare la traversa sempre di testa, un guizzo improvviso in una partita che continua a non sbloccarsi. Quando ormai la partita sembra avviarsi verso il pareggio senza reti, arriva il gol all'89': cross corto di Modric, Pavlovic schiaccia di testa e batte Audero. Qualche minuto di incertezza per il check Var che però non interviene: gol regolare e Milan in vantaggio quando restano solo quattro minuti di recupero da giocare. La Cremonese si lancia in avanti a caccia del pareggio ma esagera, subendo il contropiede micidiale di Nkunku e Leao con quest'ultimo che trova il facile tap-in per il gol vittoria. Gameover allo Zini, il Milan torna a vincere e risponde a Inter e Napoli.