Dove vedere Udinese-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario

Complici le sconfitte di Lecce e Cremonese, la Fiorentina ha la possibilità di uscire dalla zona rossa. La squadra di Vanoli, reduce dalla qualificazione in Conference League ottenuta ai supplementari giovedì, è ospite dell'Udinese, stabilmente nel centro della classifica.

Udinese-Fiorentina, l'orario

Udinese-Fiorentina andrà in scena oggi, lunedì 2 marzo, alle ore 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine.

Dove vedere Udinese-Fiorentina in diretta tv

Udinese-Fiorentina sarà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Udinese-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming solo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, mentre è accessibile su pc, smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Udinese-Fiorentina in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.