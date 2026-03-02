Dove vedere Udinese-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario
Complici le sconfitte di Lecce e Cremonese, la Fiorentina ha la possibilità di uscire dalla zona rossa. La squadra di Vanoli, reduce dalla qualificazione in Conference League ottenuta ai supplementari giovedì, è ospite dell'Udinese, stabilmente nel centro della classifica.
Udinese-Fiorentina, l'orario
Udinese-Fiorentina andrà in scena oggi, lunedì 2 marzo, alle ore 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine.
Dove vedere Udinese-Fiorentina in diretta tv
Udinese-Fiorentina sarà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Udinese-Fiorentina, dove vederla in streaming
Servizio streaming solo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, mentre è accessibile su pc, smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Udinese-Fiorentina in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Runjaic e Vanoli
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Buksa. Allenatore: Runjaic
A disposizione: Nunziante, Padelli, Mlacic, Kamara, Arizala, Zarraga, Miller, Piotrowski, Camara, Gueye, Bayo, Davis.
Indisponibili: Solet, Zanoli. Squalificati: -. Diffidati: Karlstrom, Davis
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Fortini, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Harrison, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Vanoli.
A disposizione: Christensen, Leonardelli, Kouadio, Balbo, Gosens, Comuzzo, Rugani, Ndour, Fabbian, Fazzini, Piccoli.
Indisponibili: Lamptey, Lezzerini, Solomon. Squalificati: Dodo. Diffidati: Fagioli, Parisi.
