Corriere dello Sport.it
lunedì 2 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Udinese-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario

La ventisettesima giornata di Serie A si chiude al Bluenergy Stadium: tutte le info per seguire la partita, le probabili formazioni di Runjaic e Vanoli
TagsSerie AFiorentinaUdinese

Complici le sconfitte di Lecce e Cremonese, la Fiorentina ha la possibilità di uscire dalla zona rossa. La squadra di Vanoli, reduce dalla qualificazione in Conference League ottenuta ai supplementari giovedì, è ospite dell'Udinese, stabilmente nel centro della classifica.

Udinese-Fiorentina, l'orario

Udinese-Fiorentina andrà in scena oggi, lunedì 2 marzo, alle ore 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine.

Dove vedere Udinese-Fiorentina in diretta tv

Udinese-Fiorentina sarà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Udinese-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming solo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, mentre è accessibile su pc, smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Udinese-Fiorentina in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Runjaic e Vanoli

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Buksa. Allenatore: Runjaic 
A disposizione: Nunziante, Padelli, Mlacic, Kamara, Arizala, Zarraga, Miller, Piotrowski, Camara, Gueye, Bayo, Davis.
Indisponibili: Solet, Zanoli. Squalificati: -. Diffidati: Karlstrom, Davis 

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Fortini, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Harrison, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Vanoli.

A disposizione: Christensen, Leonardelli, Kouadio, Balbo, Gosens, Comuzzo, Rugani, Ndour, Fabbian, Fazzini, Piccoli. 
Indisponibili: Lamptey, Lezzerini, Solomon. Squalificati: Dodo. Diffidati: Fagioli, Parisi.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Complici le sconfitte di Lecce e Cremonese, la Fiorentina ha la possibilità di uscire dalla zona rossa. La squadra di Vanoli, reduce dalla qualificazione in Conference League ottenuta ai supplementari giovedì, è ospite dell'Udinese, stabilmente nel centro della classifica.

Udinese-Fiorentina, l'orario

Udinese-Fiorentina andrà in scena oggi, lunedì 2 marzo, alle ore 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine.

Dove vedere Udinese-Fiorentina in diretta tv

Udinese-Fiorentina sarà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Udinese-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming solo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, mentre è accessibile su pc, smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Udinese-Fiorentina in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Dzeko e la frecciata a VanoliLa classifica di Serie A
1
Dove vedere Udinese-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di Runjaic e Vanoli

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS