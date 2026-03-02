Il Bologna espugna Pisa: Odgaard salva Italiano con un gol spettacolare

Il Bologna vince il posticipo di Serie A: 1-0 contro il Pisa. Poche emozioni per gran parte della partita all' Arena Garibaldi , fino a quando al 90' Odgaard si inventa un gol spettacolare che regala i tre punti ai rossoblù. Rete che è arrivata in un finale in cui il Pisa in due occasioni era andato vicinissimo al vantaggio, ma torna a casa senza niente in mano. La squadra di Hiljemark rimane all'ultimo posto con il Verona. Il Bologna sale all'ottavo posto, a -8 dalla zona Europa.

Odgaard decisivo in Pisa-Bologna

Primo tempo che parte con ritmi molto bassi. Con il passare dei minuti cresce il Bologna che al 25' sfiora il gol con Castro che da due passi sparà alto sopra la traversa. Nella ripresa entra Orsolini e prova ad accendere la partita, ma Coppola è bravo in marcatura su di lui. Nel finale è il Pia a sfiorare il vantaggio: Skorupski al 78' tira fuori dal cilindro un miracolo per salvare il Bologna respingendo con la punta delle dita il rigore in movimento di Piccinini. Poco dopo ancora un rischio per il Bologna con Zortea che respinge sulla linea il colpo di Stojilkovic. Nel miglior momento del Pisa, il Bologna trova la rete del vantaggio al 90': azione offensiva prolungata della squadra di Italiano, Odgaard si ritrova al limite dell'area con lo spazio per calciare e fa partire un mancino secco all'angolino che porta la vittoria ai rossoblù.