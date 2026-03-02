Serie A, come cambia la classifica dopo la 27esima giornata
Si chiude la 27esima giornata di Serie A con gli ultimi positicipi. Il Bologna vince contro il Pisa: 1-0 all'Arena Garibaldi grazie a Odgaard. Gol spettacolare del danese che al 90' con un mancino all'angolino evita il pareggio senza reti. Chiude il quadro la vittoria dell'Udinese contro la Fiorentina. 3-0 per la squadra di Runjaic che la sblocca dopo pochi minuti con il gol di Kabasele sul calcio d'angolo battuto da Zaniolo. Davis raddoppia su rigore nella ripresa e Buksa in pieno recupero cala il tris.
La classifica di Serie A aggiornata
Due positicipi che cambiano la classifica di Serie A dopo un turno che ha visto diversi cambiamenti. Il Bologna si riporta a -8 dalla zona Europa, mentre il Pisa rimane all'ultimo posto insieme al Verona. Vincendo contro la Fiorentina, l'Udinese supera la Lazio e conquista il decismo posto in classifica. Rimane nella zona bassa la Fiorentina che non riesce ad allontanarsi definitivamente dal terzultimo posto.
LA CLASSIFICA DI SERIE A AGGIORNATA.