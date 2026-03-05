Arbitri Serie A: Doveri per Milan-Inter, Genoa-Roma a Colombo

Designazioni ufficiali Serie A: ecco tutti gli arbitri della 28ª

Venerdì alle 20:45 il Napoli ospita il Torino e il direttore di gara designato è Fabbri, con lui al Var Maggioni, mentre Avar è Mazzoleni. La giornata di sabato si apre alle 15 con Cagliari-Como, arbitrata da Marinelli della sezione di Tivoli. A Rapuano è stata assegnata Atalanta-Udinese delle 18:00, mentre Juventus-Pisa delle 20:45 spetta a Sacchi J.L., con Marini e Giua Var e Avar. Lecce-Cremonese si sfidano domenica 8 marzo alle 12:30 e il direttore di gara è Sozza, mentre l'incontro delle 15:00 tra Bologna ed Hellas Verona, spetta al fischietto palermitano, Mucera che dirigerà la sua seconda gara in Serie A. Zufferli, invece, si occupa di Fiorentina-Parma sempre alle 15:00. Alle 18:00 il Genoa di De Rossi accoglie la Roma, con Colombo assistito da Mazzoleni al Var e Manganiello Avar. Il big match della giornata, il derby di Milano, Milan-Inter delle 20:45 spetta a Doveri con Abisso e Di Bello rispettivamente Var e Avar. Lazio-Sassuolo, lunedì 9 marzo alle 20:45 conclude la giornata e spetta a Arena.