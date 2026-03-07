Corriere dello Sport.it
Dove vedere Juve-Pisa in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida all'Allianz Stadium, valida per la ventottesima giornata di Serie A: le probabili formazioni di Spalletti e Hiljemark
juve Pisa Serie A

All'Allianz Stadium è scocca l'ora di Juve-Pisa. I bianconeri di Spalletti, reduci dal pari in rimonta all'Olimpico contro la Roma (3-3), vanno a caccia del ritorno al successo che manca da quattro giornate. I nerazzurri di Hiljemark, sconfitti in casa dal Bologna (1-0) nel turno precedente, di un'impresa per fermare la striscia di sconfitta di fila (tre) e centrare la seconda vittoria stagionale in campionato per riaccendere la fiammella della speranza in chiave salvezza.

Juve-Pisa, l'orario

Juventus-Pisa è in programma oggi, sabato 7 marzo, alle ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Pisa in diretta tv

Juve-Pisa sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Come detto, Juve-Pisa sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

Juve-Pisa, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZNSky Go NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Juve-Pisa anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili scelte di Spalletti e Hiljemark

JUVE (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, McKennie, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Cabal, Adzic, Kostic, Miretti, Koopmeiners, Boga, Zhegrova, Openda. Allenatore: Spalletti.

Indisponibili: Vlahovic, Milik, Holm.

Squalificati: -.

Diffidati: McKennie.

PISA (3-5-2): Nicolás; Canestrelli, Caracciolo, Coppola; Léris, Aebischer, Marin, Piccinini, Angori; Moreo, Stojilkovic. A disposizione: Semper, Calabresi, Bozinhov, Albiol, Hojholt, Akinsanmiro, Leris, Loyola, Cuadrado, Stengs, Tramoni, Meister, Iling, Durosinmi. Allenatore: Hiljemark. 

Indisponibili: Scuffet, Denoon e Vural.

Squalificati: -.

Diffidati: Aebischer.

