Dove vedere Juve-Pisa in tv? Dazn o Sky, orario
All'Allianz Stadium è scocca l'ora di Juve-Pisa. I bianconeri di Spalletti, reduci dal pari in rimonta all'Olimpico contro la Roma (3-3), vanno a caccia del ritorno al successo che manca da quattro giornate. I nerazzurri di Hiljemark, sconfitti in casa dal Bologna (1-0) nel turno precedente, di un'impresa per fermare la striscia di sconfitta di fila (tre) e centrare la seconda vittoria stagionale in campionato per riaccendere la fiammella della speranza in chiave salvezza.
Juve-Pisa, l'orario
Juventus-Pisa è in programma oggi, sabato 7 marzo, alle ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino.
Dove vedere Juve-Pisa in diretta tv
Juve-Pisa sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Come detto, Juve-Pisa sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).
Juve-Pisa, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Juve-Pisa anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Spalletti e Hiljemark
JUVE (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, McKennie, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Cabal, Adzic, Kostic, Miretti, Koopmeiners, Boga, Zhegrova, Openda. Allenatore: Spalletti.
Indisponibili: Vlahovic, Milik, Holm.
Squalificati: -.
Diffidati: McKennie.
PISA (3-5-2): Nicolás; Canestrelli, Caracciolo, Coppola; Léris, Aebischer, Marin, Piccinini, Angori; Moreo, Stojilkovic. A disposizione: Semper, Calabresi, Bozinhov, Albiol, Hojholt, Akinsanmiro, Leris, Loyola, Cuadrado, Stengs, Tramoni, Meister, Iling, Durosinmi. Allenatore: Hiljemark.
Indisponibili: Scuffet, Denoon e Vural.
Squalificati: -.
Diffidati: Aebischer.
