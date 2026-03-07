Dove vedere Atalanta-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario

Atalanta-Udinese, l'orario

Atalanta-Udinese è in programma oggi, sabato 7 marzo, alle ore 18, alla New Balance Arena di Bergamo.

Dove vedere Atalanta-Udinese in diretta tv

Atalanta-Udinese sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Atalanta-Udinese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Atalanta-Udinese anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.