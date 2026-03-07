Corriere dello Sport.it
sabato 7 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Atalanta-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida alla New Balance Arena, valida per la ventottesima giornata di Serie A: le probabili formazioni di Palladino e Runjaic
TagsatalantaUdineseSerie A

Atalanta-Udinese, palla al centro. I nerazzurri di Palladino cercano il pronto riscatto dopo la sconfitta in superiorità numerica a Reggio Emilia contro il Sassuolo per continuare la propria rincorsa alla zona Europa. I bianconeri di Runjaic, dopo il 3-0 casalingo contro la Fiorentina, la seconda vittoria di fila per continuare a scalare la classifica.

Atalanta-Udinese, l'orario

Atalanta-Udinese è in programma oggi, sabato 7 marzo, alle ore 18, alla New Balance Arena di Bergamo.

Dove vedere Atalanta-Udinese in diretta tv

Atalanta-Udinese sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Atalanta-Udinese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZNSky Go NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Atalanta-Udinese anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Palladino e Runjaic

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. A disposizione: Rossi, Sportiello, Hien, Kolasinac, Scalvini, Zappacosta, Bakker, Musah, Sulemana, Scamacca. Allenatore: Palladino.

Indisponibili: De Ketelaere, Raspadori, Ederson.

Squalificati: -.

Diffidati: -.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Mlacic, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlström, Piotrowski, Zemura; Zaniolo, Davis. A disposizione: Nunziante, Padelli, Kamara, Arizala, Zarraga, Miller, Piotrowski, Camara, Gueye, Bayo, Buksa. Allenatore: Runjaic.

Indisponibili: Solet, Bertola, Zanoli.

Squalificati: -.

Diffidati: Karlstrom, Davis.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Atalanta-Udinese, palla al centro. I nerazzurri di Palladino cercano il pronto riscatto dopo la sconfitta in superiorità numerica a Reggio Emilia contro il Sassuolo per continuare la propria rincorsa alla zona Europa. I bianconeri di Runjaic, dopo il 3-0 casalingo contro la Fiorentina, la seconda vittoria di fila per continuare a scalare la classifica.

Atalanta-Udinese, l'orario

Atalanta-Udinese è in programma oggi, sabato 7 marzo, alle ore 18, alla New Balance Arena di Bergamo.

Dove vedere Atalanta-Udinese in diretta tv

Atalanta-Udinese sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Atalanta-Udinese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZNSky Go NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Atalanta-Udinese anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, risultati e calendarioSerie A, la classifica
1
Dove vedere Atalanta-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di Palladino e Runjaic

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS