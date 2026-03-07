Dove vedere Atalanta-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario
Atalanta-Udinese, palla al centro. I nerazzurri di Palladino cercano il pronto riscatto dopo la sconfitta in superiorità numerica a Reggio Emilia contro il Sassuolo per continuare la propria rincorsa alla zona Europa. I bianconeri di Runjaic, dopo il 3-0 casalingo contro la Fiorentina, la seconda vittoria di fila per continuare a scalare la classifica.
Atalanta-Udinese, l'orario
Atalanta-Udinese è in programma oggi, sabato 7 marzo, alle ore 18, alla New Balance Arena di Bergamo.
Dove vedere Atalanta-Udinese in diretta tv
Atalanta-Udinese sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Atalanta-Udinese, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Atalanta-Udinese anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Palladino e Runjaic
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. A disposizione: Rossi, Sportiello, Hien, Kolasinac, Scalvini, Zappacosta, Bakker, Musah, Sulemana, Scamacca. Allenatore: Palladino.
Indisponibili: De Ketelaere, Raspadori, Ederson.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Mlacic, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlström, Piotrowski, Zemura; Zaniolo, Davis. A disposizione: Nunziante, Padelli, Kamara, Arizala, Zarraga, Miller, Piotrowski, Camara, Gueye, Bayo, Buksa. Allenatore: Runjaic.
Indisponibili: Solet, Bertola, Zanoli.
Squalificati: -.
Diffidati: Karlstrom, Davis.
Atalanta-Udinese, palla al centro. I nerazzurri di Palladino cercano il pronto riscatto dopo la sconfitta in superiorità numerica a Reggio Emilia contro il Sassuolo per continuare la propria rincorsa alla zona Europa. I bianconeri di Runjaic, dopo il 3-0 casalingo contro la Fiorentina, la seconda vittoria di fila per continuare a scalare la classifica.
Atalanta-Udinese, l'orario
Atalanta-Udinese è in programma oggi, sabato 7 marzo, alle ore 18, alla New Balance Arena di Bergamo.
Dove vedere Atalanta-Udinese in diretta tv
Atalanta-Udinese sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Atalanta-Udinese, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Atalanta-Udinese anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.