Esposito non basta, Cagliari ko: il Como vince e aggancia la Roma al quarto posto

Continua la rincorsa europea del Como . La squadra di Fabregas nell'anticipo del sabato della ventottesima giornata di Serie A ha battuto all'Unipol Domus il Cagliari di Pisacane per 2-1 grazie alle reti di Baturina e Da Cunha , intervallate dal momentaneo pareggio di Sebastiano Esposito . Con questi tre punti i lombardi raggiungono momentaneamente la Roma al quarto posto . I giallorossi saranno di scena al "Ferraris" contro il Genoa di De Rossi domani alle 18:00. Il Cagliari resta tredicesimo con 30 punti.

Baturina e Da Cunha decidono Cagliari-Como. Inutile il gol di Esposito

Il Como è tornato in campo pochi giorni dopo dal pareggio a reti bianche nella semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Inter. Cambia sei uomini nella formazione iniziale Fabregas, che nuovamente non ha avuto a disposizione Diao a causa di un nuo infortunio. Proprio gli ospiti trovano la rete del vantaggio al quarto d'ora di gara, con Baturina scaltro a deviare in rete una conclusione sbagliata da parte di Da Cunha, sviluppata da un recupero di Nico Paz. La partita è aperta su entrambi i frontie dal grande dinamismo. Prima dell'intervallo è costretto al cambio Perrone per un colpo subito sul quadricipite. Nel secondo tempo il Cagliari trova il pareggio dopo nove minuti. Sebastiano Esposito di testa batte batte Butez sfruttando la sponda di Obert su schema su calcio d'angolo. Per portare il Como nuovamente in vantaggio è necessario un lampo di Da Cunha. Il capitano dei lombardi sfrutta l'appoggio di Van Der Brempt e scaglia un tiro sotto l'incrocio dei pali. I padroni di casa si riversano all'attacco alla ricerca del pareggio. All'ottantacinquesimo un grande intervento a mano aperta di Butez evita il gol ad Adopo. Quarta vittoria in trasferta nelle ultime sei partite per il Cagliari, che vola così momentaneamente al quarto posto in classifica, al pari della Roma.