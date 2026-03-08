Corriere dello Sport.it
domenica 8 marzo 2026
Dove vedere Milan-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

È il giorno del derby di Milano, in palio una fetta di scudetto: le probabili scelte di Massimiliano Allegri e Cristian Chivu
Serie A, Milan, Inter

Luci a San Siro. Il Milan di Massimiliano Allegri sfida l'Inter di Cristian Chivu in occasione del big match della 28esima giornata di Serie A, che potrebbe virtualmente chiudere il discorso scudetto in caso di vittoria dei nerazzurri. Leao e compagni, dal canto loro, sono reduci dal successo di Cremona e vogliono provare a riportarsi a -7 dai rivali, con la consapevolezza che c'è da consolidare un piazzamento Champions finora mai messo in discussione. Inter orfana del proprio capitano, con Lautaro Martinez ancora ai box per l'infortunio muscolare riportato in Norvegia in Champions League.

Milan-Inter, l'orario del derby

Il derby della Madonnina va in scena oggi, domenica 8 marzo, alle ore 20:45 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro.

Dove vedere Milan-Inter in diretta tv

Milan-Inter sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Milan-Inter, dove vedere il derby in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login su pc, smartphone e tablet, previo abbonamento. Potrete seguire il derby di Milano anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Allegri e Chivu

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri.

A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani, 27 Odogu, 33 Bartesaghi, 24 Athekame, 30 Jashari, 4 Ricci, 18 Nkunku, 9 Fullkrug.

Indisponibili: Gimenez, Gabbia, Loftus-Cheek. Squalificati: -. Diffidati: Athekame, Fofana, Rabiot, Saelemaekers.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; F. P. Esposito, Bonny. Allenatore: Chivu.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J.Martinez, 15 Acerbi, 6 De Vrij, 2 Dumfries, 36 Darmian, 30 Carlos Augusto, 8 Sucic, 20 Calhanoglu, 16 Frattesi, 17 Diouf, 9 Thuram, 53 Lavelli.

Indisponibili: L. Martinez. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

