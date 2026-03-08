Dove vedere Bologna-Verona in tv? Dazn o Sky, orario

Bologna-Verona, l'orario

Bologna-Verona si giocherà oggi, domenica 8 marzo, alle ore 15 allo stadio "Renato Dall'Ara".

Dove vedere Bologna-Verona in diretta tv

Bologna-Verona sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Bologna-Verona, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login su pc, smartphone e tablet, previo abbonamento. Potrete seguire la sfida del "Dall'Ara" anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.