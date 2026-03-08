Corriere dello Sport.it
Dove vedere Bologna-Verona in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sul confronto tra emiliani e scaligeri: le probabili scelte di Italiano e Sammarco
Serie A Bologna Verona

L'Hellas Verona di Paolo Sammarco, ultimo in classifica in coabitazione con il Pisa di Hiljemark, fa visita all'ambizioso Bologna di Vincenzo Italiano, chiamato a gestire il doppio impegno tra Serie A ed Europa League. Emiliani reduci dalla vittoria dell'Arena Garibaldi, arrivata grazie al gol di Odgaard nel finale, mentre gli scaligeri devono compiere un'autentica impresa per centrare l'obiettivo salvezza, attualmente distante nove punti.

Bologna-Verona, l'orario

Bologna-Verona si giocherà oggi, domenica 8 marzo, alle ore 15 allo stadio "Renato Dall'Ara".

Dove vedere Bologna-Verona in diretta tv

Bologna-Verona sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Bologna-Verona, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login su pc, smartphone e tablet, previo abbonamento. Potrete seguire la sfida del "Dall'Ara" anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Italiano e Sammarco

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Lucumi, Casale, Joao Mario; Pobega, Moro, Ferguson; Orsolini, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano.

A disposizione: 13 Ravaglia, 25 Pessina, 5 Helland, 22 Lykogiannis, 29 De Silvestri, 41 Vitik, 21 Odgaard, 23 Sohm, 10 Bernardeschi, 24 Dallinga, 28 Cambiaghi, 30 Dominguez.

Indisponibili: Heggem, Miranda. Squalificati: Freuler. Diffidati: Lucumi, Ferguson, Cambiaghi.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Bradaric, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban. Allenatore: Sammarco.

A disposizione: 34 Perilli, 94 Toniolo, 2 Oyegoke, 70 Fallou, 36 Niasse, 73 Al-Musrati, 7 Belghali, 10 Suslov, 41 Isaac, 9 Sarr, 25 Mosquera.

Indisponibili: Bella-Kotchap, Bernede, Lirola, Lovric, Serdar, Slotsager. Squalificati: -. Diffidati: Orban.

 

