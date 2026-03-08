Corriere dello Sport.it
Dove vedere Fiorentina-Parma in tv? Dazn o Sky, orario

Scontro salvezza al "Franchi", con la viola di Paolo Vanoli che si gioca tantissimo contro l'undici di Carlos Cuesta: le probabili formazioni
Serie A Fiorentina parma

Al "Franchi" di Firenze si affrontano la Fiorentina di Paolo Vanoli e il Parma di Carlos Cuesta, protagoniste della sfida valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie A. Viola chiamati a riscattare la pesante sconfitta di Udine, mentre i ducali vogliono tenere a debita distanza la zona rossa della classifica, rappresentata attualmente dal Lecce a quota 24.

Fiorentina-Parma, l'orario

Fiorentina-Parma si disputerà oggi, domenica 8 marzo, alle ore 15 allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze.

Dove vedere Fiorentina-Parma in diretta tv

Fiorentina-Parma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Fiorentina-Parma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login su pc, smartphone e tablet, previo abbonamento. Potrete seguire la sfida del "Franchi" anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Vanoli e Cuesta

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Italiano.

A disposizione: 53 Christensen, 60 Kouadio, 62 Balbo, 29 Fortini, 15 Comuzzo, 3 Rugani, 27 Ndour, 80 Fabbian, 22 Fazzini, 61 Braschi, 50 Leonardelli.

Indisponibili: Kean, Lamptey, Lezzerini, Solomon. Squalificati: Parisi. Diffidati: Fagioli, Pongracic.

PARMA (3-5-2): Corvi; Circati, Troilo, Carboni; Delprato, Keita, Nicolussi, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

A disposizione: 31 Suzuki, 66 Rinaldi, 70 Conde, 63 Mena Martinez, 3 Ndiaye, 24 Ordonez, 8 Estevez, 98 Oristanio, 25 Cremaschi, 23 Elphege, 17 Ondrejka.

Indisponibili: Frigan, Ndyaie, Almqvist, Britschgi, Bernabè. Squalificati: Valenti. Diffidati: Delprato, Britschgi, Nicolussi Caviglia, Troilo, Pellegrino.

 

