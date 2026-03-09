Dove vedere Lazio-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario
In uno stadio Olimpico semideserto, la Lazio di Maurizio Sarri ospita il Sassuolo di Fabio Grosso in occasione del Monday Night che chiude la 28esima giornata del campionato di Serie A. Biancocelesti lontani dalla zona Europa, ma reduci da una buona prestazione in Coppa Italia contro l'Atalanta. I neroverdi, dal canto loro, hanno archiviato il discorso salvezza e ora vogliono provare a rimanere nella top 10, insidiando l'ottavo posto del Bologna.
Lazio-Sassuolo, l'orario
Lazio-Sassuolo andrà in scena oggi, lunedì 9 marzo, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.
Dove vedere Lazio-Sassuolo in diretta tv
Lazio-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. La sfida dell'Olimpico, dunque, sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 251.
Lazio-Sassuolo, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Lazio-Sassuolo anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Sarri e Grosso
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
A disposizione: 55 Furlanetto, 4 Patric, 25 Provstgaard, 29 Lazzari, 23 Hysaj, 3 Lu. Pellegrini, 21 Belahyane, 28 Przyborek, 22 Cancellieri, 9 Pedro, 20 Ratkov, 14 Noslin, 19 Dia.
Indisponibili: Provedel, Basic, Rovella, Gigot. Squalificati: -. Diffidati: Cancellieri.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, U. Garcia; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Nzola, Laurienté. Allenatore: Grosso.
A disposizione: 12 Satalino, 13 Turati, 3 Doig, 19 Romagna, 25 Coulibaly, 66 Pedro Felipe, 35 Lipani, 40 Vrankcx, 44 Iannoni, 7 Volpato, 24 Moro, 50 Bakola.
Indisponibili: Pieragnolo, Candé, Boloca, Fadera. Squalificati: Pinamonti. Diffidati: Doig, Muric, Fadera, Matic.
