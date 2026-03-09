Simonelli esalta la Serie A: "È il campionato più competitivo". E sull'Olimpico vuoto...

Dalla Lazio senza tifosi a Euro 2032

Il presidente Simonelli commenta anche il particolare caso della Lazio, con uno Stadio Olimpico desertificato dalla protesta contro la gestione Lotito, spingendosi poi fino all'argomento impianti in ottica Euro 2032: "L'auspicio è che l'Olimpico torni a riempirsi e che i tifosi biancocelesti, pur dissentendo su alcune scelte societarie, facciano sentire comunque il loro calora alla squadra. E più in generale mi auguro che gli stadi vuoti non rappresentino più la costante di alcune partite del nostro campionato". Quanto alle infrastrutture, questo il pensiero del presidente della Lega di Serie A: "La data del 2032 rappresenta una grande opportunità, ma non è un tema da limitare ai soli Europei: per quella data mi aspetto ci siano nuovi stadi, abbiamo un commissario come Massimo Sessa che è molto capace nel suo lavoro e che spero la soluzione per snellire tutte le procedure ed estendere a tutte le società l'occasione di costruire il proprio impianto di proprietà".