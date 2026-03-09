Simonelli esalta la Serie A: "È il campionato più competitivo". E sull'Olimpico vuoto...
Intervenuto a La Politica nel Pallone su GrParlamento, il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha spaziato sulla situazione attuale del calcio italiano, dall'appetibilità del massimo campionato, al rapporto con gli arbitri, passando per l'utilizzo del Var e la situazione della Lazio di Lotito, abbandonata dai suoi tifosi, fino all'opportunità Euro 2032.
"La Serie A si conferma il campionato più avvincente"
Il numero uno della Lega di Serie A prende spunto dal derby della Madonnina di domenica sera per aggiornare lo stato del massimo campionato italiano: "Milan-Inter uno spot per la Serie A? Certamente, lo spettacolo è stato bellissimo e vedere San Siro gremito è una dimostrazione della grande attenzione del pubblico per le nostre partite, che si confermano interessanti combattute e belle. Come Lega siamo fieri di proporre al pubblico un torneo sempre avvicente, quest'anno poi ci sono tante squadre coinvolte per la Champions e altrettante in una lotta retrocessione ancora aperta. Rispetto ad altri campionati, la Serie A si caratterizza come il più bello e incerto, da seguire con il fiato sospeso fino all'ultimo minuto".
"Il 23 marzo confronto tra arbitri e club"
Campionato avvincente, ma anche molto discusso sotto il profilo arbitrale, come dimostrato proprio dagli strascichi della stracittadina meneghina. La promessa di Simonelli: "Confermo che il 23 marzo ci confronteremo con Rocchi per allinearci con le esigenze degli arbitri e metterli nelle condizioni di svolgere al meglio il loro compito. Definiremo le linee guida che dovremo poi essere in grado di trasmettere alle squadre".
"Impariamo a tollerare l'errore del Var"
Inevitabile, in tema arbitrale, una riflessione sul Var: "Credo sia oggettivo che abbia migliorato di molto le decisioni arbitrali. Quanto alle polemiche, c'erano prima quando l'errore in campo era tutto sommato tollerato e proseguono ora, perché l'errore del Var è meno tollerato di quello di un arbitro. Il giudizio però resta positivo, nonostante come tutte le cose debba essere migliorato. Lavoriamo in questa direzione, ma intanto, anche se il Var dovrebbe sbagliare il meno possibile, dovremmo imparare ad accettare che possano esserci degli errori di valutazione".
Dalla Lazio senza tifosi a Euro 2032
Il presidente Simonelli commenta anche il particolare caso della Lazio, con uno Stadio Olimpico desertificato dalla protesta contro la gestione Lotito, spingendosi poi fino all'argomento impianti in ottica Euro 2032: "L'auspicio è che l'Olimpico torni a riempirsi e che i tifosi biancocelesti, pur dissentendo su alcune scelte societarie, facciano sentire comunque il loro calora alla squadra. E più in generale mi auguro che gli stadi vuoti non rappresentino più la costante di alcune partite del nostro campionato". Quanto alle infrastrutture, questo il pensiero del presidente della Lega di Serie A: "La data del 2032 rappresenta una grande opportunità, ma non è un tema da limitare ai soli Europei: per quella data mi aspetto ci siano nuovi stadi, abbiamo un commissario come Massimo Sessa che è molto capace nel suo lavoro e che spero la soluzione per snellire tutte le procedure ed estendere a tutte le società l'occasione di costruire il proprio impianto di proprietà".
