Dove vedere Torino-Parma in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla gara che apre la 29esima giornata di Serie A: le possibili scelte di D'Aversa e Cuesta
Serie A, parma, Torino

Il Torino di D'Aversa ospita il Parma di Cuesta nella gara del venerdì sera che apre la 29esima giornata del campionato di Serie A: entrambe le squadra hanno bisogno di punti per avvicinarsi alla salvezza matematica per avere la certezza di disputare il prossimo campionato di Serie A.

Torino-Parma, l'orario

Torino-Parma andrà in scena oggi, venerdì 13 marzo, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.

Dove vedere Torino-Parma in diretta tv

Torino-Parma sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. La sfida, dunque, sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 251.

Torino-Parma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Torino-Parma anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Torino-Parma

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. Allenatore: D'Aversa

A disposizione: 31 Suzuki 66 Rinaldi, 63 Mena Martinez, 3 Ndiaye, 24 Britschgi 29 Carboni 41 Nicolussi Caviglia 8 Estevez 98 Oristanio, 25 Cremaschi, 23 Elphege, 17 Ondrejka.

Indisponibili: Frigan, Almqvist, Bernabè

Squalificati: - Diffidati: Delprato, Britschgi, Nicolussi Caviglia, Troilo, Pellegrino

PARMA (3-5-2): Corvi; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Ordonez, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta

A disposizione: 81 Israel, 23 Siviero, 35 Marianucci, 13 Maripan, 16 Pedersen, 61 Tameze, 6 Ilkhan, 22 Casadei, 8 Ilic, 14 Anjorin, 34 Biraghi, 25 Nkounkou, 17 Kulenovic, 92 Njie, 19 Adams.

Indisponibili: Aboukhlal

Squalificati: - Diffidati: Aboukhlal, Gineitis, Lazaro, Ismajli

 

 

