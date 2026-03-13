Il Torino batte il Parma 4-1: Simeone apre, Zapata chiude e D'Aversa sorride

Il Torino apre la 29ª giornata di Serie A con una larga vittoria: 4-1 al Parma all’Olimpico Grande Torino. Dopo un primo tempo equilibrato, i granata accelerano nella ripresa e travolgono i ducali, interrompendo la loro striscia di cinque risultati utili consecutivi. La gara si sblocca subito: alla prima occasione Vlasic sfonda centralmente, la difesa del Parma pasticcia e Simeone ne approfitta battendo Suzuki per l’1-0. Gli ospiti reagiscono e al 20’ trovano il pareggio con Pellegrino, che di testa sfrutta al meglio il cross di Strefezza.