Il Torino batte il Parma 4-1: Simeone apre, Zapata chiude e D'Aversa sorride
Il Torino apre la 29ª giornata di Serie A con una larga vittoria: 4-1 al Parma all’Olimpico Grande Torino. Dopo un primo tempo equilibrato, i granata accelerano nella ripresa e travolgono i ducali, interrompendo la loro striscia di cinque risultati utili consecutivi. La gara si sblocca subito: alla prima occasione Vlasic sfonda centralmente, la difesa del Parma pasticcia e Simeone ne approfitta battendo Suzuki per l’1-0. Gli ospiti reagiscono e al 20’ trovano il pareggio con Pellegrino, che di testa sfrutta al meglio il cross di Strefezza.
Il Torino dilaga e che gol di Zapata
Nel secondo tempo il Torino cambia passo e in pochi minuti indirizza la partita: Ilkhan firma il nuovo vantaggio sugli sviluppi di un corner, poi Simeone trova la sua doppietta in contropiede. Nel recupero arriva anche il 4-1 finale con una potente conclusione dal limite di Zapata, che chiude definitivamente la serata granata.