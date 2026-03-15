PISA - Il Pisa, nonostante l'inferiorità numerica, torna ad assaporare la vittoria dopo oltre 4 mesi (1-0 sulla Cremonese il 7 novembre 2025), superando 3-1 il Cagliari in un match della 29ª giornata di Serie A. Alla Cetilar Arena il protagonista è il vecchio capitano Antonio Caracciolo , che trascina gli uomini di Hiljemark con una doppietta, dopo che nelle precedenti 7 gare i toscani avevano raccolto solo un punto. La classifica del Pisa resta drammatica (è ultimo alla pari con il Verona), ma vincere era l'unico modo per tenere viva la speranza di un miracolo salvezza. Campanello d'allarme invece per Pisacane : il suo Cagliari, che poteva mettersi al sicuro, viene da 2 punti nelle ultime 6 giornate dopo aver raccolto tre vittorie di fila nella seconda metà di gennaio.

PISA-CAGLIARI, TABELLINO E STATISTICHE

LA CLASSIFICA DI SERIE A

Il rigore di Moreo e il rosso a Durosinmi

All'ingresso in campo i padroni di casa si presentano con il 37enne brasiliano Nicolas in porta, per la quinta volta consecutiva preferito a Semper; sulla trequarti ci sono Tramoni e Moreo alle spalle di Durosimni, Piccinini parte dalla panchina. Il Cagliari invece, senza Esposito squalificato, ritrova Mina e Gaetano dall'inizio, davanti c'è Folorunsho a supporto di Kilicsoy, mentre sono tra i rincalzi gli altri rientranti Deiola e Mazzitelli. Il match si sblocca subito, quando l'arbitro La Penna concede un rigore al Pisa per un'entrata a gamba tesa di Sulemana sul piede di Calabresi: Moreo trasforma, spiazzando Caprile, e siamo soltanto al 9'. La reazione sarda è immediata: all'11' Obert colpisce la traversa di testa e Sulemana, sulla ribattuta, non inquadra la porta. Smaltito l'entusiasmo per il gol, il match sembra mettersi male per il Pisa: al 16' Marin dà forfait per un dolore a un ginocchio e al 36' Durosinmi si fa espellere per un calcetto di reazione contro Mina che l'arbitro vede benissimo. Prima della pausa c'è ancora tempo per una bella parata di Nicolas su rasoterra di Obert e il salvataggio di Caprile su tiro ravvicinatissimo di Hojholt.

La doppietta di Caracciolo e la "elle" di Pavoletti

Nella ripresa il Cagliari, invece di approfittare della superiorità numerica, concede altri due gol ai padroni di casa. Al 52' il capitano nerazzurro Caracciolo raddoppia su errore di Folorunsho, che gli regala il pallone con un assist involontario di testa in area. Al 54' poi lo stesso 35enne numero 4 del Pisa firma la sua doppietta personale con un tocco ravvicinato su corner di Aebischer, spizzato di testa dal nuovo entrato Albiol. La Cetilar Arena esplode di gioia, ma i ragazzi di Pisacane sono ancora vivi: al 67' Pavoletti, entrato dopo l'intervallo, riapre i giochi per il Cagliari con una mezza girata vincente su lancio di Dossena di testa. Il 37enne attaccante dei sardi, livornese doc, esulta facendo il segno della L della sua città natale, fiera rivale di Pisa. Il Cagliari diventa padrone del campo, mette paura a Nicolas più volte, ma si ritrova anch'esso in dieci uomini all'81': La Penna espelle infatti Obert per somma di ammonizioni dopo un'entrata fallosa sulla caviglia di Leris. Il Cagliari continua a spingere, ma è il Pisa a sfiorare ancora il gol con Moreo, che obbliga Caprile alla parata. Finisce 3-1 per i nerazzurri di Hiljemark, alla prima vittoria dal suo insediamento in panchina del 3 febbraio scorso. Preoccupazione per il Cagliari, che vedrà avvicinarsi, necessariamente, almeno una tra Cremonese e Fiorentina che si sfidano domani. I prossimi impegni: i sardi ospiteranno il Napoli venerdì alle 18.30 mentre il Pisa affronterà il Como in trasferta domenica prossima alle 12.30.