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Dove vedere Cremonese-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sul Monday Night della 29esima giornata di Serie A: le probabili scelte di Nicola e Vanoli
TagsSerie AcremoneseFiorentina

Ci si gioca tutto allo "Zini" di Cremona. La Fiorentina di Paolo Vanoli, una volta archiviata l'andata degli ottavi di finale di Conference League con il Rakow, fa visita alla Cremonese di Davide Nicola, che non vince una partita in Serie A dallo scorso 7 dicembre. Riflettori puntati sulla formazione viola, che vanta un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione, rappresentata attualmente proprio dalla squadra grigiorossa.

Cremonese-Fiorentina, l'orario

Posta in palio importantissima allo "Zini" di Cremona, dove va in scena uno scontro salvezza che può valere una stagione. Alta tensione. Fischio d'inizio previsto per le ore 20:45, quando Cremonese e Fiorentina si daranno battaglia per allontanarsi dalla zona rossa della classifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Dove vedere Cremonese-Fiorentina in diretta tv

Cremonese-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare le app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Cremonese-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire il Monday Night della 29esima giornata di Serie A anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili scelte di Nicola e Vanoli

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Barbieri, Payero, Maleh, Thorsby, Zerbin; Bonazzoli, Djuric. Allenatore: Nicola. 

A disposizione: 16 Silvestri, 69 Nava, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 30 Faye, 22 Floriani M., 27 Vandeputte, 33 Grassi, 38 Bondo, 10 Vardy, 77 Okereke, 99 Sanabria.

Indisponibili: Baschirotto, Collocolo, Moumbagna. Squalificati: Pezzella. Diffidati: Bondo, Luperto, Vardy.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Vanoli.

A disposizione: 53 Christensen, 60 Kouadio, 15 Comuzzo, 3 Rugani, 27 Ndour, 80 Fabbian, 22 Fazzini, 17 Harrison, 20 Kean, 61 Braschi, 62 Balbo, 50 Leonardelli.

Indisponibili: Lamptey, Lezzerini, Solomon, Fortini. Squalificati: -. Diffidati: Fagioli, Pongracic.

 

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Ci si gioca tutto allo "Zini" di Cremona. La Fiorentina di Paolo Vanoli, una volta archiviata l'andata degli ottavi di finale di Conference League con il Rakow, fa visita alla Cremonese di Davide Nicola, che non vince una partita in Serie A dallo scorso 7 dicembre. Riflettori puntati sulla formazione viola, che vanta un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione, rappresentata attualmente proprio dalla squadra grigiorossa.

Cremonese-Fiorentina, l'orario

Posta in palio importantissima allo "Zini" di Cremona, dove va in scena uno scontro salvezza che può valere una stagione. Alta tensione. Fischio d'inizio previsto per le ore 20:45, quando Cremonese e Fiorentina si daranno battaglia per allontanarsi dalla zona rossa della classifica.

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