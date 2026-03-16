Dove vedere Cremonese-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario
Ci si gioca tutto allo "Zini" di Cremona. La Fiorentina di Paolo Vanoli, una volta archiviata l'andata degli ottavi di finale di Conference League con il Rakow, fa visita alla Cremonese di Davide Nicola, che non vince una partita in Serie A dallo scorso 7 dicembre. Riflettori puntati sulla formazione viola, che vanta un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione, rappresentata attualmente proprio dalla squadra grigiorossa.
Cremonese-Fiorentina, l'orario
Posta in palio importantissima allo "Zini" di Cremona, dove va in scena uno scontro salvezza che può valere una stagione. Alta tensione. Fischio d'inizio previsto per le ore 20:45, quando Cremonese e Fiorentina si daranno battaglia per allontanarsi dalla zona rossa della classifica.
Dove vedere Cremonese-Fiorentina in diretta tv
Cremonese-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare le app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Cremonese-Fiorentina, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire il Monday Night della 29esima giornata di Serie A anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Nicola e Vanoli
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Barbieri, Payero, Maleh, Thorsby, Zerbin; Bonazzoli, Djuric. Allenatore: Nicola.
A disposizione: 16 Silvestri, 69 Nava, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 30 Faye, 22 Floriani M., 27 Vandeputte, 33 Grassi, 38 Bondo, 10 Vardy, 77 Okereke, 99 Sanabria.
Indisponibili: Baschirotto, Collocolo, Moumbagna. Squalificati: Pezzella. Diffidati: Bondo, Luperto, Vardy.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Vanoli.
A disposizione: 53 Christensen, 60 Kouadio, 15 Comuzzo, 3 Rugani, 27 Ndour, 80 Fabbian, 22 Fazzini, 17 Harrison, 20 Kean, 61 Braschi, 62 Balbo, 50 Leonardelli.
Indisponibili: Lamptey, Lezzerini, Solomon, Fortini. Squalificati: -. Diffidati: Fagioli, Pongracic.
Ci si gioca tutto allo "Zini" di Cremona. La Fiorentina di Paolo Vanoli, una volta archiviata l'andata degli ottavi di finale di Conference League con il Rakow, fa visita alla Cremonese di Davide Nicola, che non vince una partita in Serie A dallo scorso 7 dicembre. Riflettori puntati sulla formazione viola, che vanta un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione, rappresentata attualmente proprio dalla squadra grigiorossa.
Cremonese-Fiorentina, l'orario
Posta in palio importantissima allo "Zini" di Cremona, dove va in scena uno scontro salvezza che può valere una stagione. Alta tensione. Fischio d'inizio previsto per le ore 20:45, quando Cremonese e Fiorentina si daranno battaglia per allontanarsi dalla zona rossa della classifica.