"Non lo prende mai, fa un po’ di bicicletta", il dialogo al Var sul contatto Sulemana-Dumfries
Nel corso della puntata di Open Var, è stata fatta chiarezza sul contatto tra Sulemana e Dumfries nell'azione del gol di Krstovic durante Inter-Atalanta. Questo il giudizio che esce degli audio estrapolati dalla sala Var di Lissone: "Non ci sono contatti bassi e la spinta non è tale per fallo. Non c'è un contatto chiaro e lui (Dumfries, ndr) fa bicicletta. Quasi è lui che gli dà un calcio da dietro".
Contatto Dumfries-Sulemana: tutto regolare
Dino Tommasi, componente della CAN, ha spiegato così la decisione: "Non c'è spinta, la mano è appena appoggiata. La mano di Sulemana non fa pressione. E non c'è alcuna tipologia di fallo, c'è un contatto in caduta. Decisione corretta sul campo e ben analizzata in Sala Var grazie a tutte le telecamere".