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martedì 17 marzo 2026
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"Non lo prende mai, fa un po’ di bicicletta", il dialogo al Var sul contatto Sulemana-Dumfries

L'episodio di Inter-Atalanta commentato nella puntata settimanale di Open Var: ecco la spiegazione
2 min
TagsdumfriesSulemanaInter

Nel corso della puntata di Open Var, è stata fatta chiarezza sul contatto tra Sulemana e Dumfries nell'azione del gol di Krstovic durante Inter-Atalanta. Questo il giudizio che esce degli audio estrapolati dalla sala Var di Lissone: "Non ci sono contatti bassi e la spinta non è tale per fallo. Non c'è un contatto chiaro e lui (Dumfries, ndr) fa bicicletta. Quasi è lui che gli dà un calcio da dietro".

Contatto Dumfries-Sulemana: tutto regolare

Dino Tommasi, componente della CAN, ha spiegato così la decisione: "Non c'è spinta, la mano è appena appoggiata. La mano di Sulemana non fa pressione. E non c'è alcuna tipologia di fallo, c'è un contatto in caduta. Decisione corretta sul campo e ben analizzata in Sala Var grazie a tutte le telecamere".

 

 

 

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