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martedì 17 marzo 2026
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“Wesley fa fallo, giusto il secondo giallo”. E Open Var dà ragione all’arbitro: “Scelta corretta”

In studio a Open Var il commento sull'ammonizione: "Nel momento in cui fischia è giallo perché si tratta di azione pericolosa"
2 min
TagsWesleyDiaoRoma

Nel corso della puntata di Open Var, è stata fatta chiarezza sul secondo giallo ricevuto da Wesley per un fallo su Diao nel secondo tempo di Como-Roma. La sala Var non può intervenire sul doppio giallo, ma può intervenire sullo scambio di identità di un giocatore, in questo caso tra Wesley e Pellegrini.

Il commento in Sala Var

Dall'audio di Lissone, però, si sente questo: "Palla, palla. Guardiamo se c'è uno scambio di persona. Il fallo è sicuramente di Wesley. Confermata l'ammonizione al numero 43. Il fallo basso sulla gamba destra lo fa Wesley. E c'è vantaggio su Pellegrini". 

L'audio di Massa

L'arbitro Massa spiega così ai giocatori la decisione: "Era fallo di Pellegrini e ho dato il vantaggio. Doppio giallo e rosso (a Wesley, ndr)". Poi il direttore di gara spiega: "Ti sto ripetendo quello che mi stanno dicendo. Il fallo basso sulla gamba destra lo fa Wesley. E c'è vantaggio su Pellegrini".

Contatto Wesley-Diao: "Era da giallo sì"

Questo il commento di Dino Tommasi, componente della CAN: "Var e Avar cercano la mistaken identity, poi in realtà vedono che il contatto c'è tra il ginocchio sinistro di Wesley e l'attaccante e avallano la scelta di Massa. Ne deriva una conseguente spa per azione pericolosa. Era da giallo? Nel momento in cui fischia è giallo perché si tratta di azione pericolosa. Per dinamica la decisione è sostenibile".

 

 

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