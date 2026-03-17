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martedì 17 marzo 2026
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Record di spettatori per Lazio-Milan su Dazn: il dato esalta i biancocelesti

Successo di pubblico per il match che i ragazzi di Sarri hanno vinto sui rossoneri di Allegri: tutti i dettagli
2 min
TagsLazioMilanDazn

ROMA - Grande successo di pubblico per la sfida di campionato che la Lazio ha vinto per 1-0, domenica sera, contro il Milan grazie al gol di Isaksen nel primo tempo. Il match ha totalizzato 1.546.498 spettatori, il dato più alto degli scontri diretti tra le due squadre trasmessi su DAZN dalla stagione 2022-23. L'incontro, valido per la 29ª giornata di Serie A, era disponibile anche in modalità gratuita. "La S.S. Lazio accoglie con soddisfazione i dati di ascolto relativi alla gara Lazio-Milan, trasmessa anche in modalità gratuita e in chiaro su DAZN, che ha fatto registrare oltre 1,5 milioni di spettatori - si legge in una nota del club biancoceleste - un dato che conferma la forza attrattiva della nostra squadra, il valore delle grandi partite all’Olimpico e, soprattutto, la straordinaria partecipazione della comunità biancoceleste, dentro e fuori lo stadio". 

La soddisfazione della Lazio

"Il risultato raggiunto testimonia come, quando la Lazio e la sua gente si ritrovano unite, l’interesse e il coinvolgimento crescano in modo significativo, contribuendo alla valorizzazione dell’intero sistema calcio - continua il comunicato della Lazio - un ringraziamento a tutti i tifosi che hanno sostenuto la squadra allo stadio e a quanti l’hanno seguita da casa, rendendo questa serata un momento di grande partecipazione". Ottimo il risultato anche per l’intera giornata che ha fatto sognare quasi 6,2 milioni di spettatori (6.186.730). Il campionato 2025–26 su Dazn continua il suo trend positivo, attestandosi sulla soglia di oltre 6 milioni di spettatori di media cumulata, con un incremento di circa il +14% rispetto alla media della scorsa stagione.

 

 

 

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