Record di spettatori per Lazio-Milan su Dazn: il dato esalta i biancocelesti

ROMA - Grande successo di pubblico per la sfida di campionato che la Lazio ha vinto per 1-0, domenica sera, contro il Milan grazie al gol di Isaksen nel primo tempo. Il match ha totalizzato 1.546.498 spettatori, il dato più alto degli scontri diretti tra le due squadre trasmessi su DAZN dalla stagione 2022-23. L'incontro, valido per la 29ª giornata di Serie A, era disponibile anche in modalità gratuita. "La S.S. Lazio accoglie con soddisfazione i dati di ascolto relativi alla gara Lazio-Milan, trasmessa anche in modalità gratuita e in chiaro su DAZN, che ha fatto registrare oltre 1,5 milioni di spettatori - si legge in una nota del club biancoceleste - un dato che conferma la forza attrattiva della nostra squadra, il valore delle grandi partite all’Olimpico e, soprattutto, la straordinaria partecipazione della comunità biancoceleste, dentro e fuori lo stadio".