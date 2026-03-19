Ranking Uefa, Italia in calo: la quinta squadra in Champions si allontana
Quella di ieri è stata una serata amara per il calcio italiano, che esce ridimensionato dagli ottavi di finale delle competizioni europee. L’eliminazione dell’Atalanta dalla Champions League non rappresenta solo una battuta d’arresto sportiva, ma segna anche un punto critico nella corsa al ranking Uefa stagionale. Con l’uscita di scena della squadra bergamasca, la Serie A resta senza rappresentanti nella massima competizione europea. Un dato pesante, soprattutto se letto in chiave ranking: da ieri sera, infatti, l’Italia è ufficialmente scivolata al quinto posto della classifica Uefa.
Situazione ranking, quinto posto Champions diventa lontano
A beneficiarne è il Portogallo, protagonista di una serata perfetta. Le vittorie di Sporting e Braga hanno rilanciato la Primeira Liga, permettendole di superare l’Italia. Lo Sporting ha conquistato l’accesso ai quarti di Champions League, mentre il Braga ha staccato il pass per i quarti di Europa League, entrambi al termine di rimonte decisive rispettivamente contro Bodo e Ferencvaros. La nuova classifica parla chiaro: il Portogallo sale a quota 18,3 punti, mentre la Serie A si ferma a 17,9. Davanti, il distacco si fa sempre più difficile da colmare: l’Inghilterra guida con 23,8, seguita dalla Spagna con 19,5 e dalla Germania con 18,6. Uno scenario che complica drasticamente le ambizioni italiane.
Ultime speranze con Roma, Bologna e Fiorentina
Il secondo posto nel ranking, che garantirebbe una squadra in più in Champions League, appare ora un obiettivo quasi irraggiungibile. Anche perché il contributo delle squadre italiane rimaste è limitato: una tra Roma e Bologna, oltre alla Fiorentina, chiamata a proseguire il proprio cammino europeo. La corsa, di fatto, non è ancora chiusa matematicamente, ma la realtà dei numeri racconta un’altra storia: per la Serie A, più che una rincorsa, sembra ormai una missione impossibile.
Quella di ieri è stata una serata amara per il calcio italiano, che esce ridimensionato dagli ottavi di finale delle competizioni europee. L’eliminazione dell’Atalanta dalla Champions League non rappresenta solo una battuta d’arresto sportiva, ma segna anche un punto critico nella corsa al ranking Uefa stagionale. Con l’uscita di scena della squadra bergamasca, la Serie A resta senza rappresentanti nella massima competizione europea. Un dato pesante, soprattutto se letto in chiave ranking: da ieri sera, infatti, l’Italia è ufficialmente scivolata al quinto posto della classifica Uefa.