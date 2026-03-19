Ranking Uefa, Italia in calo: la quinta squadra in Champions si allontana

Situazione ranking, quinto posto Champions diventa lontano

A beneficiarne è il Portogallo, protagonista di una serata perfetta. Le vittorie di Sporting e Braga hanno rilanciato la Primeira Liga, permettendole di superare l’Italia. Lo Sporting ha conquistato l’accesso ai quarti di Champions League, mentre il Braga ha staccato il pass per i quarti di Europa League, entrambi al termine di rimonte decisive rispettivamente contro Bodo e Ferencvaros. La nuova classifica parla chiaro: il Portogallo sale a quota 18,3 punti, mentre la Serie A si ferma a 17,9. Davanti, il distacco si fa sempre più difficile da colmare: l’Inghilterra guida con 23,8, seguita dalla Spagna con 19,5 e dalla Germania con 18,6. Uno scenario che complica drasticamente le ambizioni italiane.