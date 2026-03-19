Designazioni Serie A: Feliciani per Bologna-Lazio. A Sacchi la sfida tra Roma e Lecce

Designazioni arbitrali 30ª giornata: Sacchi per Roma-Lecce. Fiorerntina e Inter a Colombo

A dare il via al 30° turno del campionato italiano tocca a Mariani che dirige la sfida di venerdì 20 marzo tra Cagliari e Napoli alle ore 18:30, mentre alle 20:45 la sfida Genoa-Udinese affidata al fischietto sardo, Collu. Sabato 21 si apre con Parma-Cremonese delle 15:00 affidata a Fabbri, mentre Milan-Torino delle 18:00 a Fourneau. La gara serale delle 20:45 Juventus-Sassuolo spetta a Marchetti. Como-Pisa alle 12:30 è la gara che da il via alla giornata di domenica 22 e spetta a Pairetto. Invece, Bologna-Lazio, scontro diretto per il 7° posto è stata assegnata al fischietto della sezione di Teramo, Feliciani. L'altro incontro delle 15:00 tra Atalanta ed Hellas Verona tocca ad Ayroldi. Roma-Lecce delle 18:00 è affidata a Sacchi J.L., mentre la doppia sfida, per la conferma della salvezza o lo scatto definitivo verso il Tricolore tra Fiorentina ed Inter delle 20:45 è stata assegnata a Colombo, con Maresca e Massa rispettivamente Var e Avar.