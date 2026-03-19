Designazioni Serie A: Feliciani per Bologna-Lazio. A Sacchi la sfida tra Roma e Lecce
La 30 giornata di Serie A si apre Venerdì 20 marzo con la sfida tra Cagliari e Napoli delle ore 18:30, mentre a chiudere il turno saranno le gare di domenica 22 marzo. Niente posticipi per questa giornata, poiché si lascia spazio alla Nazionale che dovrà affrontare le gare per l'accesso ai Mondiali.
Designazioni arbitrali 30ª giornata: Sacchi per Roma-Lecce. Fiorerntina e Inter a Colombo
A dare il via al 30° turno del campionato italiano tocca a Mariani che dirige la sfida di venerdì 20 marzo tra Cagliari e Napoli alle ore 18:30, mentre alle 20:45 la sfida Genoa-Udinese affidata al fischietto sardo, Collu. Sabato 21 si apre con Parma-Cremonese delle 15:00 affidata a Fabbri, mentre Milan-Torino delle 18:00 a Fourneau. La gara serale delle 20:45 Juventus-Sassuolo spetta a Marchetti. Como-Pisa alle 12:30 è la gara che da il via alla giornata di domenica 22 e spetta a Pairetto. Invece, Bologna-Lazio, scontro diretto per il 7° posto è stata assegnata al fischietto della sezione di Teramo, Feliciani. L'altro incontro delle 15:00 tra Atalanta ed Hellas Verona tocca ad Ayroldi. Roma-Lecce delle 18:00 è affidata a Sacchi J.L., mentre la doppia sfida, per la conferma della salvezza o lo scatto definitivo verso il Tricolore tra Fiorentina ed Inter delle 20:45 è stata assegnata a Colombo, con Maresca e Massa rispettivamente Var e Avar.