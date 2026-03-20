Corsa Champions, per l’algoritmo il Como è favorito: la Juve deve trovare quattro punti

TORINO - Juve di rincorsa, Juve che deve migliorarsi e non può più sbagliare. Lo dice la classifica, che certifica come il quarto posto sia distante un solo punto dal lanciatissimo Como, ma anche il calendario che per i bianconeri contiene più insidie nelle ultime nove giornate rispetto a quello della squadra di Fabregas. Lo conferma anche l’algoritmo di Opta in base al quale la Signora ha meno punti di quelli attesi e ha una proiezione pari ma non superiore a quella di lombardi. Tradotto: viaggiando a questo ritmo la formazione di Spalletti sarebbe fuori dalla Champions League del prossimo anno. Il quarto posto è in bilico, insomma, e quindi non si può alzare il piede dall’acceleratore nei prossimi due mesi perché è necessario il sorpasso per mettersi al sicuro.

Partiamo proprio dai punti in classifica: la Juve è quinta con 53 punti, uno in meno del Como, ma la simulazione racconta che i bianconeri hanno una classifica attesa di 57 punti; attualmente sono quattro in meno insomma. In base ai parametri Opta, la Signora sarebbe seconda alle spalle dell’Inter che si conferma capolista anche con l’algoritmo ma con “soli” 62 punti. I nerazzurri quindi hanno “over performato” rispetto a quanto si sarebbe immaginato.

Il problema per Spalletti sta nella classifica prevista che vedrebbe il Como chiudere quarto con 69 punti, gli stessi della Juve. E a parità di fatturato, i bianconeri sarebbero fuori. Tanto che la proiezione indica i lombardi con il 50,8% di probabilità di sbarcare per la prima storica volta in Champions rispetto al 41,7% della Signora.