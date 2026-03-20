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Dove vedere Genoa-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sull'anticipo del venerdì della 30esima giornata di Serie A: le possibili scelte di De Rossi e Runjaic
TagsSerie AGenoaUdinese

Il secondo anticipo della 30esima giornata di Serie A ci porta al "Ferraris". Il Genoa di De Rossi è alla ricerca di tre punti importantissimi per la salvezza. Contro, ci sarà l'Udinese di Runjaic. Le due squadre sono separate da soli tre punti in classifica (36 i friulani, 33 i liguri). I rossoblù sono reduci da un momento positivissimo, con due vittorie ottenute, contro la Roma e il Verona, negli ultimi due turni. Dall'altra parte gli uomini di Runjaic vogliono tornare a muovere la classifica dopo la sconfitta con la Juventus.

Genoa-Udinese, l'orario

Allo stadio "Ferraris" di Genova i padroni di casa sono alla ricerca della terza vittoria consecutiva, che gli consentirebbe di porre un solco importante rispetto alla zona retrocessione. L'Udinese, undicesima in classifica, vuole tornare al successo. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 20:45, nel secondo anticipo della 30esima giornata di campionato

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Dove vedere Genoa-Udinese in diretta tv

Genoa-Udinese sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky. È possibile attivare le app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Su Sky la visione sarà possibile su Sky Sport Calcio e su Sky Sport 251.

Genoa-Udinese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire l'anticipo del venerdì della 30esima giornata di Serie A anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili scelte di De Rossi e Runjaic

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertson, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Martin; Vitinha, L.Colombo. Allenatore: De Rossi. 
A disposizione: Leali, Sommariva, Otoa, Norton-Cuffy, Sabelli, Cornet, Onana, Masini Zatterstrom, Baldanzi, Amorim, Ekhator, Ekuban.
Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: Malinovskyi, Marcandalli. 

UDINESE (3-5-2): Okoye; Solet, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Camara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic. 
A disposizione: Nunziante Padelli, Mlacic, Bertola, Zarraga, Arizala, Miller, Piotrowski, Camara, Gueye, Bayo.
Indisponibili: Zemura, Zanoli, Buksa. Squalificati: - Diffidati: Kabasele, Karlstrom, Davis.
 

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Il secondo anticipo della 30esima giornata di Serie A ci porta al "Ferraris". Il Genoa di De Rossi è alla ricerca di tre punti importantissimi per la salvezza. Contro, ci sarà l'Udinese di Runjaic. Le due squadre sono separate da soli tre punti in classifica (36 i friulani, 33 i liguri). I rossoblù sono reduci da un momento positivissimo, con due vittorie ottenute, contro la Roma e il Verona, negli ultimi due turni. Dall'altra parte gli uomini di Runjaic vogliono tornare a muovere la classifica dopo la sconfitta con la Juventus.

Genoa-Udinese, l'orario

Allo stadio "Ferraris" di Genova i padroni di casa sono alla ricerca della terza vittoria consecutiva, che gli consentirebbe di porre un solco importante rispetto alla zona retrocessione. L'Udinese, undicesima in classifica, vuole tornare al successo. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 20:45, nel secondo anticipo della 30esima giornata di campionato

 

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