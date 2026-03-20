Dove vedere Genoa-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario

Dove vedere Genoa-Udinese in diretta tv

Genoa-Udinese sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky. È possibile attivare le app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Su Sky la visione sarà possibile su Sky Sport Calcio e su Sky Sport 251.