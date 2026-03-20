Anticipi e posticipi Serie A, quando si giocano Roma-Atalanta e Milan-Juve: date e orari
Sono ufficiali le date e gli orari delle partite della Serie A valide per la 32ª, 33ª e 34ª giornata. I tre turni si giocheranno ad aprile e sembrano sulla carta decisivi sia per definire sia la parte alta della classifica che la corsa salvezza.
La 32ª giornata di Serie A
Roma-Pisa venerdì 10 aprile ore 20:45
Cagliari-Cremonese sabato 11 aprile ore 15
Torino-Verona sabato 11 aprile ore 15
Milan-Udinese sabato 11 aprile ore 18
Atalanta-Juventus sabato 11 aprile ore 20:45
Genoa-Sassuolo domenica 12 aprile ore 12:30
Parma-Napoli domenica 12 aprile ore 15
Bologna-Lecce domenica 12 aprile ore 18
Como-Inter domenica 12 aprile ore 20:45
Fiorentina-Lazio lunedì 13 aprile ore 20:45
Roma-Atalanta alla 33ª giornata
Sassuolo-Como venerdì 17 aprile ore 18:30
Inter-Cagliari venerdì 17 aprile ore 20:45
Udinese-Parma sabato 18 aprile ore 15
Napoli-Lazio sabato 18 aprile ore 18
Roma-Atalanta sabato 18 aprile ore 20:45
Cremonese-Torino domenica 19 aprile ore 12:30
Verona-Milan domenica 19 aprile ore 15
Pisa-Genoa domenica 19 aprile ore 18
Juventus-Bologna domenica 19 aprile ore 20:45
Lecce-Fiorentina lunedì 20 aprile ore 20:45
Le partite della 34ª gironata
Napoli-Cremonese venerdì 24 aprile ore 20:45
Parma-Pisa sabato 25 aprile ore 15
Bologna-Roma sabato 25 aprile ore 18
Verona-Lecce sabato 25 aprile ore 20:45
Fiorentina-Sassuolo domenica 26 aprile ore 12:30
Genoa-Como domenica 26 aprile ore 15
Torino-Inter domenica 26 aprile ore 18
Milan-Juventus domenica 26 aprile ore 20:45
Cagliari-Atalanta lunedì 27 aprile ore 18:30
Lazio-Udinese lunedì 27 aprile ore 20:45
Sono ufficiali le date e gli orari delle partite della Serie A valide per la 32ª, 33ª e 34ª giornata. I tre turni si giocheranno ad aprile e sembrano sulla carta decisivi sia per definire sia la parte alta della classifica che la corsa salvezza.
La 32ª giornata di Serie A
Roma-Pisa venerdì 10 aprile ore 20:45
Cagliari-Cremonese sabato 11 aprile ore 15
Torino-Verona sabato 11 aprile ore 15
Milan-Udinese sabato 11 aprile ore 18
Atalanta-Juventus sabato 11 aprile ore 20:45
Genoa-Sassuolo domenica 12 aprile ore 12:30
Parma-Napoli domenica 12 aprile ore 15
Bologna-Lecce domenica 12 aprile ore 18
Como-Inter domenica 12 aprile ore 20:45
Fiorentina-Lazio lunedì 13 aprile ore 20:45