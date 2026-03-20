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Anticipi e posticipi Serie A, quando si giocano Roma-Atalanta e Milan-Juve: date e orari

Arriva la decisione sulle partite della 32ª, 33ª e 34ª giornata del massimo campionato: tutti i dettagli
TagsSerie A

Sono ufficiali le date e gli orari delle partite della Serie A valide per la 32ª, 33ª e 34ª giornata. I tre turni si giocheranno ad aprile e sembrano sulla carta decisivi sia per definire sia la parte alta della classifica che la corsa salvezza. 

La 32ª giornata di Serie A 

Roma-Pisa venerdì 10 aprile ore 20:45

Cagliari-Cremonese sabato 11 aprile ore 15

Torino-Verona sabato 11 aprile ore 15

Milan-Udinese sabato 11 aprile ore 18

Atalanta-Juventus sabato 11 aprile ore 20:45

Genoa-Sassuolo domenica 12 aprile ore 12:30

Parma-Napoli domenica 12 aprile ore 15

Bologna-Lecce domenica 12 aprile ore 18

Como-Inter domenica 12 aprile ore 20:45

Fiorentina-Lazio lunedì 13 aprile ore 20:45

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Roma-Atalanta alla 33ª giornata  

Sassuolo-Como venerdì 17 aprile ore 18:30

Inter-Cagliari venerdì 17 aprile ore 20:45

Udinese-Parma sabato 18 aprile ore 15

Napoli-Lazio sabato 18 aprile ore 18

Roma-Atalanta sabato 18 aprile ore 20:45

Cremonese-Torino domenica 19 aprile ore 12:30

Verona-Milan domenica 19 aprile ore 15

Pisa-Genoa domenica 19 aprile ore 18

Juventus-Bologna domenica 19 aprile ore 20:45

Lecce-Fiorentina lunedì 20 aprile ore 20:45

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le partite della 34ª gironata  

Napoli-Cremonese venerdì 24 aprile ore 20:45

Parma-Pisa sabato 25 aprile ore 15

Bologna-Roma sabato 25 aprile ore 18

Verona-Lecce sabato 25 aprile ore 20:45

Fiorentina-Sassuolo domenica 26 aprile ore 12:30

Genoa-Como domenica 26 aprile ore 15

Torino-Inter domenica 26 aprile ore 18

Milan-Juventus domenica 26 aprile ore 20:45

Cagliari-Atalanta lunedì 27 aprile ore 18:30

Lazio-Udinese lunedì 27 aprile ore 20:45

 

 

 


 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Sono ufficiali le date e gli orari delle partite della Serie A valide per la 32ª, 33ª e 34ª giornata. I tre turni si giocheranno ad aprile e sembrano sulla carta decisivi sia per definire sia la parte alta della classifica che la corsa salvezza. 

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Roma-Pisa venerdì 10 aprile ore 20:45

Cagliari-Cremonese sabato 11 aprile ore 15

Torino-Verona sabato 11 aprile ore 15

Milan-Udinese sabato 11 aprile ore 18

Atalanta-Juventus sabato 11 aprile ore 20:45

Genoa-Sassuolo domenica 12 aprile ore 12:30

Parma-Napoli domenica 12 aprile ore 15

Bologna-Lecce domenica 12 aprile ore 18

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