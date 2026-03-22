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Dove vedere Como-Pisa in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo aver conquistato il quarto posto, la squadra di Cesc Fabregas ospita l'undici allenato da Hiljemark: le probabili scelte dei due tecnici
TagsSerie AComoPisa

Al "Sinigaglia" il Como di Cesc Fabregas sfida il Pisa di Oscar Hiljemark in occasione del match valevole per la 30esima giornata del campionato di Serie A. Ad una settimana dal successo con la Roma di Gasperini, che ha consegnato il quarto posto ai lariani, Nico Paz e compagni non hanno nessuna intenzione di fermarsi. I nerazzurri, dal canto loro, vengono dalla vittoria interna con il Cagliari, che tiene ancora viva la speranza salvezza.

Como-Pisa, l'orario

Alle ore 12:30 va in scena il lunch match domenicale di questa 30esima giornata di Serie A: riflettori puntati sul Como di Cesc Fabregas, chiamato ad allungare sulla Juventus di Spalletti e a mettere pressione alla Roma di Gasperini. Toscani alla disperata ricerca di punti utili per l'obiettivo salvezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Dove vedere Como-Pisa in diretta tv

Como-Pisa sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Como-Pisa, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire il lunch match odierno anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Fabregas e Hiljemark

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, N. Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

A disposizione: 22 Vigorito, 21 Tornqvist, 77 Van der Brempt, 18 Moreno, 34 Carlos, 5 Goldaniga, 6 Caqueret, 8 Sergi Roberto, 17 Jesus Rodriguez, 15 Lahdo, 19 Kuhn, 7 Morata, 31 Vojvoda.

Indisponibili: Addai. Squalificati: -. Diffidati: Addai, Da Cunha.

PISA (3-5-2): Nicolas; Canestrelli, Raul Albiol, Caracciolo; Leris, Akinsanmiro, Hojholt, Tramoni, Angori; Moreo, Stojilkovic. Allenatore: Hiljemark.

A disposizione: 1 Semper, 31 Luppichini, 2 Bozinhov, 26 Coppola, 33 Calabresi, 15 Tourè, 36 Loyola, 36 Piccinini, 23 Stengs, 44 Bettazzi, 19 Iling, 9 Meister, 99 Lorran.

Indisponibili: Marin, Scuffet, Stengs, Vural, Denoon. Squalificati: Aebischer, Durosinmi.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Al "Sinigaglia" il Como di Cesc Fabregas sfida il Pisa di Oscar Hiljemark in occasione del match valevole per la 30esima giornata del campionato di Serie A. Ad una settimana dal successo con la Roma di Gasperini, che ha consegnato il quarto posto ai lariani, Nico Paz e compagni non hanno nessuna intenzione di fermarsi. I nerazzurri, dal canto loro, vengono dalla vittoria interna con il Cagliari, che tiene ancora viva la speranza salvezza.

Como-Pisa, l'orario

Alle ore 12:30 va in scena il lunch match domenicale di questa 30esima giornata di Serie A: riflettori puntati sul Como di Cesc Fabregas, chiamato ad allungare sulla Juventus di Spalletti e a mettere pressione alla Roma di Gasperini. Toscani alla disperata ricerca di punti utili per l'obiettivo salvezza.

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