Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: Carlos Augusto salta Inter-Roma
Dopo la fina della 30esima giornata del campionato di Serie A, il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni in vista della prossima giornata, in programma dopo i playoff per il Mondiale. Quattro i giocatori squalificati che salteranno la 31esima giornata di Serie A. Keinan Davis dell'Udinese, Alberto Dossena del Cagliari, Mariano Emir Troilo del Parma e anche Carlos Augusto dell'Inter, che non sarà a disposizione di Chivu per la partita contro la Roma.
Serie A, quattro squalificati per la 31esima giornata
Queste le motivazioni delle squalifiche per il Giudice Sportivo:
- DAVIS Keinan (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione);
- DOSSENA Alberto (Cagliari): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione);
- TROILO Mariano Emir (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione);
- ZOPOLATO NEVES Carlos Augusto (Inter): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
Multe per Genoa e Atalanta
Multe anche per Genoa e Atalanta. Tremila euro di ammenda per i rossoblù "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno sul terreno e uno nel recinto di giuoco". Duemila euro invece per i bergamaschi "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni oggetti di plastica di vario genere nel recinto di giuoco". Squalificato per una gara un componente della panchina del Genoa, Emanuele Mancini, "per avere, all'8° del secondo tempo, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara". Squalificato anche un dirigente del Parma, Alessio Cracolici, "per avere, al 33° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall'area tecnica".