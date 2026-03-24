Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: Carlos Augusto salta Inter-Roma

Dopo la fina della 30esima giornata del campionato di Serie A, il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni in vista della prossima giornata, in programma dopo i playoff per il Mondiale. Quattro i giocatori squalificati che salteranno la 31esima giornata di Serie A. Keinan Davis dell'Udinese, Alberto Dossena del Cagliari, Mariano Emir Troilo del Parma e anche Carlos Augusto dell'Inter, che non sarà a disposizione di Chivu per la partita contro la Roma.