Tra Napoli e Milan sempre partite pazze: gli ultimi 15’ fanno la differenza
MILANO - I sogni di rimontone finale di Milan e Napoli s'incrociano con le certezze dell'Inter e la necessità di punti della Roma, impegnata domani sera al "Meazza" proprio contro i nerazzurri, 24 ore prima dello scontro diretto tra i rossoneri, ad oggi secondi in classifica, e la squadra di Antonio Conte, che insegue quella di Massimiliano Allegri ad un solo punto di distanza. Per entrambe le compagini, sperare è doveroso. Soprattutto perché, alle rimonte pazze, sono più che abituate in questo campionato: Milan e Napoli, infatti sono le due squadre che hanno recuperato il maggior numero di punti da situazioni di svantaggio in questo campionato di Serie A. I rossoneri ci sono riusciti in undici occasioni collezionando 14 punti e mettendo insieme tre vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte, più di ogni altra formazione in questo torneo. Più anche di Scott McTominay e compagni, per l'appunto, andati in svantaggio in dodici occasioni e capaci di racimolare 12 punti con tre vittorie, tre pareggi e sei sconfitte.
Napoli-Milan, occhio ai finali: gli ultimi 15 minuti fanno la differenza
FINALI. A far la differenza sono, soprattutto, i minuti finali. Il Milan è, anche in questo caso, la squadra che ha conquistato più punti grazie a reti realizzate oltre il 75esimo minuto, con ben dodici esultanze. Il Napoli fa faville negli ultimi 10 minuti: sono ben nove, infatti, i gol dei partenopei realizzati dopo il minuto 80. C'è da aspettarsi, perciò, un Napoli-Milan vivissimo fino all'ultimo secondo di gara dopodomani. D'altronde, entrambe sperano che, anche dopo questo weekend e con l’incrocio Inter-Roma, il campionato e la lotta scudetto possano essere più vivi che mai.