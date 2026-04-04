Tra Napoli e Milan sempre partite pazze: gli ultimi 15’ fanno la differenza

MILANO - I sogni di rimontone finale di Milan e Napoli s'incrociano con le certezze dell'Inter e la necessità di punti della Roma, impegnata domani sera al "Meazza" proprio contro i nerazzurri, 24 ore prima dello scontro diretto tra i rossoneri, ad oggi secondi in classifica, e la squadra di Antonio Conte, che insegue quella di Massimiliano Allegri ad un solo punto di distanza. Per entrambe le compagini, sperare è doveroso. Soprattutto perché, alle rimonte pazze, sono più che abituate in questo campionato: Milan e Napoli, infatti sono le due squadre che hanno recuperato il maggior numero di punti da situazioni di svantaggio in questo campionato di Serie A. I rossoneri ci sono riusciti in undici occasioni collezionando 14 punti e mettendo insieme tre vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte, più di ogni altra formazione in questo torneo. Più anche di Scott McTominay e compagni, per l'appunto, andati in svantaggio in dodici occasioni e capaci di racimolare 12 punti con tre vittorie, tre pareggi e sei sconfitte.