Dove vedere Sassuolo-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario
Una volta archiviata la sosta dedicata alle nazionali, il Cagliari di Fabio Pisacane fa visita al Sassuolo di Fabio Grosso, in occasione della 31esima giornata del campionato di Serie A. Obiettivo salvezza da conquistare per i sardi, mentre i neroverdi puntano a rimanere nella parte sinistra della classifica. Riflettori puntati su Caprile e Palestra, reduci dalla batosta in Bosnia con l'Italia.
Sassuolo-Cagliari, l'orario
Sassuolo-Cagliari andrà in scena oggi, sabato 4 aprile, alle ore 15 al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia. In palio punti salvezza importanti per la squadra di Fabio Pisacane, chiamata a tenere a debita distanza la zona rossa della classifica.
Dove vedere Sassuolo-Cagliari in diretta tv
Sassuolo-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Sassuolo-Cagliari, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la sfida di oggi anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le formazioni ufficiali di Grosso e Pisacane
SASSUOLO (4-2-3-1): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, U. Garcia; Thorstvedt, Koné; Berardi, Volpato, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Grosso.
A disposizione: 12 Satalino, 13 Turati, 3 Doig, 25 Coulibaly, 66 Pedro Felipe, 80 Muharemovic, 35 Lipani, 40 Vrankcx, 44 Iannoni, 7 Volpato, 8 Nzola, 20 Fadera, 24 Moro, 50 Bakola.
Indisponibili: Pieragnolo, Candé, Boloca. Squalificati: -. Diffidati: Doig, Muric, Fadera, Matic.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Y. Mina, J. Rodriguez; Palestra, Adopo, Gaetano, Deiola, Obert; Folorunsho, S. Esposito. Allenatore: Pisacane.
A disposizione: 12 Sherri, 24 Ciocci, 28 Zappa, 18 Raterink, 4 Mazzitelli, 25 Sulemana,27 Liteta, 20 Albarracin, 9 Kilicsoy, 19 Belotti, 31 Mendy, 29 Borrelli.
Indisponibili: Felici, Idrissi, Pavoletti. Squalificati: Dossena. Diffidati: Gaetano, Zé Pedro.
Una volta archiviata la sosta dedicata alle nazionali, il Cagliari di Fabio Pisacane fa visita al Sassuolo di Fabio Grosso, in occasione della 31esima giornata del campionato di Serie A. Obiettivo salvezza da conquistare per i sardi, mentre i neroverdi puntano a rimanere nella parte sinistra della classifica. Riflettori puntati su Caprile e Palestra, reduci dalla batosta in Bosnia con l'Italia.
Sassuolo-Cagliari, l'orario
Sassuolo-Cagliari andrà in scena oggi, sabato 4 aprile, alle ore 15 al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia. In palio punti salvezza importanti per la squadra di Fabio Pisacane, chiamata a tenere a debita distanza la zona rossa della classifica.