Dove vedere Sassuolo-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario

Dove vedere Sassuolo-Cagliari in diretta tv

Sassuolo-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.