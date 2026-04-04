Sassuolo, che rimonta contro il Cagliari: decisivo Pinamonti, altro ko per Pisacane

REGGIO EMILIA - Preziosa vittoria in rimonta del Sassuolo . Nel primo anticipo del sabato, valido per la 31esima giornata di Serie A , i neroverdi di Grosso piegano 2-1 il Cagliari . Al ' Mapei Stadium ', dopo un primo tempo in ombra e in svantaggio - gol di Esposito su rigore - gli emiliani ribaltano tutto nella ripresa con le reti di Garcia e Pinamonti . Il Sassuolo torna così alla vittoria dopo un mese di digiuno ( 2-1 all'Atalanta lo scorso 1° marzo) e sale a quota 42 punti, a metà classifica. Momento complicatissimo invece per il Cagliari : i rossoblù di Pisacane incassano la quarta sconfitta consecutiva (la sesta nelle ultime otto uscite) e restano inchiodati a 30 punti, con sole tre lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione .

Sassuolo-Cagliari 2-1: cronaca, tabellino e statistiche

Esposito preciso dal dischetto: Cagliari avanti a Reggio Emilia

Primo tempo frizzante al 'Mapei Stadium' dove neroverdi e rossoblù si affrontano a viso aperto. Ottimo avvio di gara per la formazione sarda che va vicina all'1-0 con Adopo già al 3'. La conclusione del centrocampista francese, imbeccato da Folorunsho nel cuore dell'area di rigore emiliana, termina però tra le braccia di un reattivo Muric. Passano due minuti e i padroni di casa rispondono con Thorstvedt: è il 5' quando Volpato lancia in profondità Laurienté. L'esterno del Sassuolo confeziona un ottimo traversone in area respinto da Mina. Sul pallone si avventa il norvegese che, con un mancino di prima intenzione, sfiora l'incrocio dei pali. Lo scampato pericolo non spaventa però gli ospiti che continuano a proporsi in avanti con costrutto, sfruttando velocità e fisicità di Palestra. Al 15' l'esterno di scuola Atalanta confeziona un buon traversone in area e trova Sebastiano Esposito. L'ex Inter si smarca ma la sua conclusione viene intercettata da Romagna. Il numero 94 rossoblù, particolarmente ispirato, ci riprova pochi secondi dopo in rovesciata senza tuttavia inquadrare lo specchio della porta. Il Cagliari cresce con il passare dei minuti e al 26' i rossoblù protestano per un presunto tocco di mano di Idzes. Chiffi fa proseguire ma al 28' viene richiamato al monitor: il direttore di gara, dopo un rapido on field review, punisce l'intervento del difensore neroverde e assegna il calcio di rigore ai sardi, il secondo stagionale. Dagli undici metri si presenta Sebastiano Esposito: Muric intuisce la violenta conclusione dell'attaccante del Cagliari ma non può nulla. Quinta rete in campionato per il classe 2002 di Castellammare di Stabia che porta avanti i suoi allo scoccare della mezz'ora di gioco. Il gol dell'1-0 galvanizza i ragazzi di mister Pisacane che premono forte sull'acceleratore e vanno a un passo dal raddoppio al 34'. Palestra, incontenibile sull'out di destra, si libera del diretto marcatore con un gioco di prestigio e si invola verso la porta, poi mette in mezzo per lo smarcato Adopo ma Esposito anticipa il compagno e spreca il potenziale raddoppio cagliaritano. Il Sassuolo, in evidente difficoltà, si riaffaccia dalle parti di Caprile al tramonto della prima frazione: al 44' Laurienté, su punizione, calcia direttamente in porta trovando la decisiva deviazione del portiere rossoblù con la punta delle dita poi, in pieno recupero (46'), Volpato libera Laurienté sugli sviluppi di un calcio piazzato ma il guizzo del francese si infrange contro il muro eretto da Mina.

Garcia e Pinamonti lanciano Grosso: festa Sassuolo, Cagliari ancora ko

Nella ripresa il Sassuolo torna in campo con il coltello tra i denti e al 50' trova il gol del pareggio: il calcio d'angolo battuto da Berardi viene respinto al limite dell'area da Mina. In quella zona di campo c'è però Ulisses Garcia che controlla la sfera e lascia partire una perfetta rasoiata mancina che si insacca all'angolino basso beffando un incolpevole Caprile. Primo gol in Serie A per l'esterno portoghese-svizzero, in prestito dall'Olympique Marsiglia. I neroverdi crescono di intensità e creano più volte i presupposti per passare in vantaggio ma Grosso deve fare i conti con le imprecise conclusioni, da ottima posizione, di Walukiewicz (53') e Koné (60'). E il Cagliari? Dopo 20' di sofferenza, i rossoblù provano a pungere in ripartenza e, al 66', vanno a un passo dal gol del 2-1 con Palestra che fa il bello e cattivo tempo sulla destra. L'esterno classe 2005 confeziona l'ennesimo traversone del suo match per Deiola: il centrocampista rossoblù si inserisce con i tempi giusti ma il suo colpo di testa si spegne di poco alto sulla traversa. È il momento chiave della partita. Al 70' Lipani segna ma la rete viene annullata per fuorigioco. Passano otto minuti e il Sassuolo mette la freccia. Stavolta è tutto buono: ripartenza travolgente dei padroni di casa con Bakola (in campo al 69' al posto di Laurienté) che scarica su Pinamonti. Il bomber degli emiliani controlla la sfera, si gira e calcia con il destro infilando Caprile (78'). Prodezza dell'ex attaccante, tra le altre, di Genoa ed Empoli, che segna il suo otto gol stagionale in campionato. Finale di partita concitato: il Sassuolo gestisce il vantaggio e va a un passo dal 3-1 con Bakola (tiro a giro largo al 91'), il Cagliari si riversa in avanti e si divora il pareggio al 93'. Errore clamoroso in uscita di Muric, la palla giunge sui piedi di Obert che, da posizione defilata, calcio alto a porta vuota. Finisce qui: il Sassuolo torna a vincere in casa dopo un mese, il Cagliari deve invece guardarsi alle spalle. La zona retrocessione, per i rossoblù alla quarta sconfitta consecutiva, è ora più vicina che mai.

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