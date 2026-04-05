Guida, due errori in Verona-Fiorentina: il voto è sotto la sufficienza

Non è stata impeccabile la decisione di Guida di interrompere l’azione d’attacco del Verona per valutare le condizioni di Fagioli, che aveva subìto un fallo non ravvisato. Inoltre, la ripresa del gioco è avvenuta da una posizione più arretrata rispetto al punto in cui si trovava il pallone al momento dell’interruzione. Da lì è poi nato il recupero che ha dato origine all’azione del gol, regolare, della Fiorentina. Nel finale, al 48’ st, l’arbitro ha inoltre mancato la seconda ammonizione per Belghali, per una spinta su Balbo.