Dove vedere Cremonese-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario
A pochi passi dai quarti di finale di Europa League, il Bologna di Vincenzo Italiano si rituffa in campionato per affrontare la Cremonese di Marco Giampaolo, alla disperata ricerca di punti salvezza. Gli emiliani, che vogliono provare ad approfittare del mezzo passo falso della Lazio di Sarri, sono attualmente al nono posto in classifica con 42 punti all'attivo. Obiettivo ottava posizione.
Cremonese-Bologna, l'orario
Allo stadio "Giovanni Zini" di Cremona si affrontano Cremonese e Bologna, protagoniste a partire dalle ore 15, quando l'arbitro Abisso della sezione di Palermo darà il via alle ostilità. Si gioca tantissimo la squadra di Giampaolo, che ha ingaggiato un duello con il Lecce per evitare la retrocessione in Serie B in questo rush finale. I rossoblù, dal canto loro, dovranno dimostrare di non essere già con la testa all'Aston Villa.
Dove vedere Cremonese-Bologna in diretta tv
Cremonese-Bologna sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Cremonese-Bologna, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la sfida dello "Zini" in diretta anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le formazioni ufficiali di Giampaolo e Italiano
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Luperto, Bianchetti, Pezzella; Zerbin, Maleh, Grassi, Vandeputte; Bonazzoli, Djuric. A disposizione: Silvestri, Nava, Thorsby, Barbieri, Baschirotto, N. Faye, Floriani Mussolini, Ceccherini, M. Faye, Payero, Bondo, Folino, Okereke. Allenatore: Giampaolo.
Indisponibili: Collocolo, Moumbagna, Sanabria, Vardy.
Squalificati: -.
Diffidati: Luperto, Vardy.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; João Mario, Vitik, Lucumi, Miranda; Freuler, Moro; Bernardeschi, Sohm, Rowe; Castro. A disposizione: Franceschelli, Pessina, Casale, De Silvestri, Heggem, Helland, Zortea, Ferguson, Pobega, Cambiaghi, Castaldo, Orsolini. Allenatore: Italiano.
Indisponibili: Skorupski, Lykogiannis, Odgaard, Dallinga, Dominguez.
Squalificati: -.
Diffidati: Lucumi, Cambiaghi.
A pochi passi dai quarti di finale di Europa League, il Bologna di Vincenzo Italiano si rituffa in campionato per affrontare la Cremonese di Marco Giampaolo, alla disperata ricerca di punti salvezza. Gli emiliani, che vogliono provare ad approfittare del mezzo passo falso della Lazio di Sarri, sono attualmente al nono posto in classifica con 42 punti all'attivo. Obiettivo ottava posizione.
Cremonese-Bologna, l'orario
Allo stadio "Giovanni Zini" di Cremona si affrontano Cremonese e Bologna, protagoniste a partire dalle ore 15, quando l'arbitro Abisso della sezione di Palermo darà il via alle ostilità. Si gioca tantissimo la squadra di Giampaolo, che ha ingaggiato un duello con il Lecce per evitare la retrocessione in Serie B in questo rush finale. I rossoblù, dal canto loro, dovranno dimostrare di non essere già con la testa all'Aston Villa.