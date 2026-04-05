Torino, colpo in trasferta: basta Adams per piegare il Pisa 

Pisa e Torino provano a non farsi male a Pasqua. Ma a dieci minuti dalla fine Che Adams fa saltare il baco . Dall'uovo escono tre punti per i granata perché nell'almanacco entra il risultato di 1-0. L'allungo in classifica serve agli ospiti che così si portano momentaneamente a +8 punti dalla zona rossa, mentre la matricola resta a 18 punti, all'ultimo posto in classifica insieme al Verona, lì a una distanza siderale dalla quota salvezza.

Pisa-Torino 0-1: cronaca, tabellino e statistiche

Pisa-Torino, la decide Che Adams

Il primo tempo scorre via senza sussulti particolari. Nella prima mezz'ora l'unico tiro in porta è di Gineitis da una punizione dalla distanza. Il centrocampista è il più vivo e ci riprova con un tiro strozzato sul primo palo che si perde sul fondo. Al 32' si fanno vedere i padroni di casa: Aebischer colpisce il pallone di collo pieno e sfiora il gol da cineteca. Nella ripresa il film non cambia di molto. Tante mezze occasioni, tanti scontri a centrocampo.

La palla gol migliore del Pisa capita a Tramoni che arriva tu per tu con Paleari, ma nel momento della verità, invece di tirare forte verso lo specchio, allarga troppo e male per Stojilkovic, che non riesce a spingere il sfera in rete. I cambi non sembrano dare una sterzata alla partita, finché a dieci minuti dalla fine Pedersen riceve un cross sul secondo palo e mette in mezzo un pallone che Che Adams spinge dentro la porta a piedi pari. E' un gol pensatissimo, da tre punti, che gela il Pisa.